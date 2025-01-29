定向刺激提示法 (DSP) 是一种新的自然语言处理（NLP）提示方法，通过向模型提供指令或结构化的刺激来生成所需的输出。

与单样本、零样本或少样本提示等标准提示不同，这种方法通过建立标准或提供指导，直接控制模型的输出。在这种方法中，引导刺激作为模型生成过程的控制机制，沿着特定标准定义的路线进行。

当任务需要特定的一组响应，非常依赖上下文，但仍然没有标记数据时，定向刺激提示法（DSP）非常有用。

例如在摘要任务中，保留关键信息至关重要，DSP 提供了一个引导刺激，促使模型以特定的方式生成内容。这导致生成的摘要更准确、更符合上下文。1