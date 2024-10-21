使用 watsonx 在 Python 中提示微调 Granite 模型

硬提示面向用户并需要用户采取行动。硬提示可以被认为是 LLM 生成响应的模板或指令。接下来将介绍一个硬提示的示例。我们建议您查看 IBM 文档页面，以获取关于此类提示类型及其他多种提示类型的更多信息。

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

使用这种硬提示模板，LLM 可以获得有关首选输出结构和风格的具体指令。通过这种明确的提示，LLM 更有可能产生更高质量的期望响应。

与硬提示不同，软提示不是用自然语言编写的。相反，提示被初始化为 AI 生成的、附加到每个输入嵌入开头的数值向量，这些向量从更大的模型中提炼知识。这种缺乏可解释性也适用于选择针对给定任务优化的提示的 AI。通常，AI 无法解释它为什么选择这些嵌入。与其他提示方法相比，这些虚拟令牌的计算成本比微调更低，因为模型本身保持固定权重。软提示也往往优于人工设计的硬提示。

在本教程中，我们将使用软提示进行提示微调。