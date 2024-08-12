思维链 (CoT) 模拟人类的推理过程，通过一系列连贯的逻辑推导促进系统性的问题解决。
思维链提示是一种人工智能方法，通过将复杂的任务分解为一系列逻辑步骤，最终实现解决方案，以模拟类似人类的推理过程。这种方法反映了人类智能的基本特征，提供了一种结构化的问题解决机制。换句话说，CoT 基于认知策略，将复杂问题分解为可管理的中间思想，然后依次引导至最终答案。1
如果我们考虑提示链，它是一种更基础的 CoT 提示形式，其中 AI 被提示根据给定上下文或问题生成响应。相比之下，CoT 提示不仅仅是生成连贯且相关的响应，还要求 AI 从头开始构建完整的逻辑论证，包括前提和结论。提示链侧重于优化单个响应，而 CoT 提示旨在创建全面且逻辑一致的论据，从而突破 AI 解决问题能力的界限。
试想，如果 AI 被问到“天空是什么颜色的？”，AI 会生成一个简单直接的回答，例如“天空是蓝色的。”然而，如果使用 CoT 提示要求 AI 解释为什么天空是蓝色的，AI 首先会定义“蓝色”的含义（即一种原色），然后推导出天空之所以呈现蓝色，是因为大气吸收了其他颜色。这一回答体现了 AI 构建逻辑论证的能力。
思维链提示利用大型语言模型 (LLM) 阐述一系列推理步骤，引导模型为新任务生成类似的推理链。通过基于示例的提示展示推理过程，从而增强模型处理复杂推理挑战的能力。2现在，我们通过解决经典的数学应用题 - 解多项式方程，来理解这种提示技术的流程。
思维链 (CoT) 提示通过指导大型语言模型 (LLM) 遵循一系列逻辑步骤，将问题解决过程逐步分解，可帮助有效解决多项式方程。2让我们看看 CoT 提示如何处理多项式方程。
以求解二次方程为例。
输入提示：求解二次方程：x2 - 5x + 6 = 0
当将此提示输入到 IBM watsonx.ai 聊天中时，我们可以看到人类提问与 AI 助手答复之间的以下对话。
思维链 (CoT) 提示已经演变成多种创新变体，每种变体都为解决特定挑战而量身定制，并以独特的方式增强模型的推理能力。这些改进不仅将 CoT 的适用性扩展到不同领域，还优化了模型问题解决的过程。3
自动思维链 (auto-CoT) 旨在通过自动生成和选择有效的推理路径，最大限度地减少编写提示的工作量。这种变体增强了 CoT 的可扩展性和可访问性，使其适用于更广泛的任务和用户。5, 8
例如，要解决一个数学问题，比如“如果你买了 5 个苹果，并且原来已经 3 个苹果，那么您总共有多少个？”，自动 CoT 系统可以自动生成中间步骤，例如“从已有的 3 个苹果开始”，然后“在现有 3 个苹果的基础上增加 5 个苹果”，最终得出“苹果总数 = 8”，这样无需人工干预即可简化推理过程。
多模态思维链扩展了 CoT 框架，能够整合来自各种模态的输入，如文本和图像，使模型能够处理和融合各种类型的信息，以完成复杂的推理任务。6
例如，当您看到一张拥挤的海滩场景照片并被问道：“这个海滩在夏天可能会很受欢迎吗？”时，采用多模态 CoT 的模型可以分析视觉线索（包括海滩占用率、天气状况等）以及对季节性受欢迎程度的文本理解，推断出一个详细的回答，例如“海滩很拥挤，这表明其受欢迎程度很高，夏季可能会进一步增加。”
这些思维链提示的变体不仅展示了 CoT 方法的灵活性和适应性，还暗示了 AI 推理和解决问题能力未来发展的巨大潜力。
CoT 提示是一种强大的技术，能够提升大型语言模型 (LLM) 在复杂推理任务中的性能，在多个领域中展现出显著优势，包括提高准确性、透明度和多步推理能力。但是，必须考虑其局限性，包括对高质量提示的需求、计算成本的增加、易受对抗性攻击以及评估推理或理解定性改进等方面的挑战。通过解决这些局限性，研究人员和实践者能够确保在各种应用中负责任和有效地部署 CoT 提示。10
思维提示链可以让用户在许多方面受益。其中部分益处包括：
思维链 (CoT) 的演变见证了多个领域协同进步的成果，尤其是在自然语言处理 (NLP)、机器学习和快速发展的生成式 AI领域。这些进步不仅将 CoT 推向了解决复杂问题的最前沿，还彰显了其在各种应用程序中的实用性。在这里，我们深入探讨关键发展，整合指定术语，全面展示 CoT 的进步历程。
提示工程的创新显著提升了模型对原始提示的理解和交互能力，从而生成更细致入微且符合情境的推理路径。这一发展对于提升 CoT 的有效性至关重要。2
将思维链整合到符号推理任务和逻辑推理任务中，提升了模型的抽象思维和推理能力，标志着在利用 CoT 解决基于逻辑的挑战方面取得了重大突破。7
例如，符号推理旨在求解数学方程式，比如 2 + 3 = 5。在这种情况下，问题被分解成其组成部分（加法和数字），模型根据其学习的知识和推理规则推导出正确答案。另一方面，逻辑推理涉及从前提或假设中得出结论，例如“所有鸟都会飞，企鹅是一种鸟”。然后，该模型将根据提供的信息确定企鹅会飞。将 CoT 提示整合到符号推理和逻辑推理任务中，使 LLM 能够展现出更好的抽象思维和推理能力，从而能够解决更复杂、更多样化的问题。
推进较小的模型可有效进行 CoT 推理的进展，使获得复杂推理能力的途径更具普及性。CoT 中对自洽性的关注确保了生成路径的逻辑合理性，从而提升模型得出的结论的可靠性。11
将 CoT 集成到聊天机器人中，并利用最先进的 NLP 技术，已然改变会话式 AI，支持聊天机器人进行更复杂的交互，而这些交互需要更深层次的理解和问题解决能力。12
这些进步共同标志着 CoT 性能的飞跃以及聊天机器人与 CoT 模型整合的重要性，彰显了它们在革新 AI 驱动的决策和解决问题过程中的潜力。通过将聊天机器人的对话能力与 CoT 模型的高级推理能力相结合，我们可以创造更复杂、更有效的 AI 系统，以便处理更广泛的任务和应用。
此外，各种应用和 CoT 模型的整合可以使 AI 系统更好地理解和响应用户的需求和偏好，进而提升整体用户体验。通过将自然语言处理 (NLP) 技术整合到 CoT 模型中，我们可以使聊天机器人以人性化的方式理解和响应用户输入，从而创造出更具吸引力、直观和有效的对话体验。
思维链 (CoT) 方法能够将复杂问题分解为易于理解的推理步骤，现已在多个领域中得到应用。这些用例不仅展示了 CoT 的广泛适用性，还体现了其在改变系统处理问题解决和决策任务中的潜力。接下来，我们将探讨关于有效应用 CoT 的几个典型用例。
高级聊天机器人利用 CoT 更好地理解和解决客户的咨询。通过将客户的问题分解为更小、更易于处理的部分，聊天机器人可以提供更准确、更有用的响应，从而提高客户满意度并减少人工干预的需要。
研究人员利用 CoT 来构建解决复杂科学问题的思维过程，并促进创新。这种结构化方法可以加速发现过程，并且使新假设的提出成为可能。
在内容创作中，CoT 有助于通逻辑组织思维和信息以生成结构化大纲或摘要，从而提升书面内容的连贯性和质量。
CoT 在教育技术平台中发挥着重要作用，能够帮助生成复杂问题生成逐步解答。这在数学和科学等学科中尤其有价值，因为理解过程与最终答案同样重要。基于 CoT 的系统可以指导学生完成解决问题的步骤，从而提高他们的理解力和记忆力。
CoT 对于阐明 AI 驱动决策背后的推理至关重要，尤其是在需要考虑伦理问题的情况下。通过提供透明的推理路径，CoT 可确保 AI 决策符合伦理标准和社会规范。
这些用例强调了 CoT 在不同领域的变革潜力，展示了其重新定义解决问题和决策过程的能力。随着 CoT 的不断发展，其应用范围预计将进一步扩大，从而将此方法融入技术和社会进步的各个方面。
思维链标志着 AI 能够模仿人类认知过程，承担复杂推理任务的能力实现了飞跃。通过阐明中间推理步骤，CoT 不仅能增强 LLM 问题解决能力，还提升了透明度和可解释性。尽管存在固有的局限性，但对 CoT 变体和应用的持续探索正在不断扩展 AI 模型的推理能力，预示着未来 AI 认知功能的进一步增强。
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1 Boshi Wang, S. M.（2022 年）。“Towards Understanding Chain-of-Thought Prompting: An Empirical Study of What Matters”。2717-2739，https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.10001。
2Jason Wei, X. W.（2022 年）。“Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models”。第 36 届神经信息处理系统会议 (NeurIPS 2022)。
3Zheng Chu, J. C.（2023 年）。“A Survey of Chain of Thought Reasoning: Advances, Frontiers and Future”。ArXiv，abs/2309.15402。
4 Omar Shaikh，H. Z.（2022 年 12 月）。仔细想想，我们不要一步一步地思考！零样本推理中的偏差和有害性。 ArXiv，abs/2212.08061。https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.08061。
5Zhuosheng Zhang, A. Z.（2022 年）。“Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models”。ArXiv，abs/2210.03493。https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03493。
6 Zhuosheng Zhang, A. Z.（2023 年）。语言模型中的多模态思维链推理。 ArXiv，abs/2302.00923。https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.00923。
7 Yao，Z. L.（2023 年）。超越思维链，大型语言模型中的高效思维图推理。 ArXiv，abs/2305.16582。https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.16582。
8 Kashun Shum, S. D.（2023 年）。利用标记数据的思维链进行自动提示增强和选择。 ArXiv，abs/2302.12822。https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.12822。
9 A Vaswani, N. S.（2017 年）。您所需要的就是注意力。 神经信息处理系统的进展。
10Zhengyan Zhang, Y. G.（2021 年）。“CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models”。AI Open，2，216-224。
11 L Zheng, N. G.（2021 年）。预训练何时有助于提升？评估法律领域的自我监督学习以及包含 53,000+ 法律判决的 Casehold 数据集。 第十八届人工智能与法律国际会议论文集 ，159-168 页。
12S Roller, E. D.（2020 年）。“Recipes for building an open-domain chatbot”。arXiv preprint arXiv:2004.13637。