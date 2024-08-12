如果我们考虑提示链，它是一种更基础的 CoT 提示形式，其中 AI 被提示根据给定上下文或问题生成响应。相比之下，CoT 提示不仅仅是生成连贯且相关的响应，还要求 AI 从头开始构建完整的逻辑论证，包括前提和结论。提示链侧重于优化单个响应，而 CoT 提示旨在创建全面且逻辑一致的论据，从而突破 AI 解决问题能力的界限。

试想，如果 AI 被问到“天空是什么颜色的？”，AI 会生成一个简单直接的回答，例如“天空是蓝色的。”然而，如果使用 CoT 提示要求 AI 解释为什么天空是蓝色的，AI 首先会定义“蓝色”的含义（即一种原色），然后推导出天空之所以呈现蓝色，是因为大气吸收了其他颜色。这一回答体现了 AI 构建逻辑论证的能力。