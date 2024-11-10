单样本提示是指为模型提供单个示例或提示来执行任务的方法。与其他提示工程技术不同，零样本提示不提供任何示例，少样本提示提供少量示例，单样本提示依赖于一个精心设计的提示来实现期望的输出。这种方法利用像 OpenAI 的 GPT-3/GPT-4（生成式预训练转换器 ）模型或 IBM Granite 模型之类的大型语言模型（LLM），以最少的输入理解并生成类似人类的文本。

单样本提示在收集大量训练数据不切实际的情况下特别有用。例如，在像思维链提示、少样本提示和零样本提示这样的应用中，由于缺乏或没有标记数据，单样本提示通过让模型从一个示例中泛化，提供了显著的优势。图 1 显示了单样本提示的形成过程。