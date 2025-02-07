RAG、微调与提示工程

检索增强生成的工作原理是查找与用户查询相关的数据，然后使用该数据创建信息量更大的提示。添加了信息检索机制，用于增强 LLM 的提示并帮助其生成更多相关的响应。

RAG 模型通过四阶段流程来生成答案：

查询：用户提交查询，这将初始化 RAG 系统。

信息检索：复杂的算法或 API 梳理内部和外部知识库，以搜索相关信息。

整合：将检索到的数据与用户的查询结合起来，交给 RAG 模型去回答。到目前为止，LLM 尚未处理查询。

响应：LLM 将检索到的数据与自身的训练和存储的知识相结合，生成高度符合上下文的准确响应。

在搜索文档时，RAG 系统使用语义搜索。矢量数据库按相似性组织数据，从而支持按含义而不是按关键字进行搜索。语义搜索技术使 RAG 算法能够超越关键词来了解查询的意图，并返回最相关的数据。

RAG 系统需要大量的数据架构构建和维护工作。数据工程师必须构建所需的数据管道，以便使用 RAG，将其组织的数据湖与 LLM 连接起来。RAG 系统还需要精确的提示工程来搜索正确的数据，并确保 LLM 了解应如何处理这些数据。

此外，可以将生成式 AI 模型想象成业余家庭厨师。他们了解烹饪的基本知识，但缺乏受过特定美食培训的厨师所具备的最新资讯和专业知识。RAG 就像为家庭厨师提供一本该美食的烹饪书。通过将他们的烹饪常识与烹饪书中的菜谱相结合，家庭厨师可以轻松制作出自己最喜欢的特色美食。