基础模型的承诺之一是，它们可以在不需要额外训练数据的情况下适应多种用例。在零样本提示中，模型被提示生成响应，而无需接收用例所需输出的示例。零样本提示是零样本学习的一种应用，这是一种机器学习模式，要求模型在没有训练数据的情况下进行预测。

在下面的示例中，IBM Granite 系列中的 granite-3-8b-instruct 模型通过零样本提示用于分类用例。2 在此示例中，模型被要求将一个 IT 问题分类为“高”或“低”，表示 问题的紧急程度。在此示例中，模型推断出提示的分类标签为“高”（如粗体输出所示），这是上下文中的适当响应。

注意：该提示在 IBM watsonx.ai Prompt Lab 中使用“自由形式”模式执行。

为描述的问题设置类别名称，选择高、中或低。仅预测最后一个问题的类别名称。简要说明选择该类别名称的原因。

类别名称: 高

描述：业务成本高、影响许多用户或两者兼有的问题。

类别名称：中

描述：介于高低之间的问题。

类别名称: 低

描述：对少数用户有影响，没有高业务成本或两者兼有的问题。

问题：用户报告他们无法上传文件。

类别：高

描述：此问题被认为是高优先级，因为它影响许多用户并且有很高的业务成本。无法上传文件可能会阻止用户完成任务，从而导致延迟和工作效率下降。此外，此问题可能会影响多个部门或团队，从而进一步增加业务成本。

当向模型提出新问题时，零样本提示策略通常是默认的提示工程策略。1此示例演示了模型如何在没有任何明确的响应示例的情况下生成适当的推理。零样本提示场景模拟了人类学习，即运用先前知识解决新问题。3