在本教程中，我们将按照逐步说明来执行一种称为角色提示的提示工程技术。我们将使用 IBM® Granite 模型为细化的模型输出分配角色。

角色提示是一种提示工程技术，用于指示人工智能 (AI) 模型在生成响应时扮演特定的角色或身份。该技术可用于指导模型的语气、风格和行为，从而产生更具吸引力的输出。

提示工程旨在优化模型输入，使其能够给出合适且有意义的回答。零样本提示和少样本提示是与大语言模型 (LLM) 对话的两种常用技术。LLM 具有处理和解释人类语言的能力，因此具有执行自然语言处理 (NLP) 任务的天然能力。人工智能模型的语言能力对于从聊天机器人对话和多智能体交互到开放式创意写作等任务都很有价值。

当指示大型语言模型 (LLM) 扮演特定角色以满足该角色的特定需求时，生成式人工智能 (Gen AI) 就变得更加个性化。当首次提示分配角色时，人工智能的响应可以更加准确和相关。AI 模型利用庞大的数据集，因此分配的角色可以是教师、历史人物、销售人员或其他任何人，只受个人想象力的限制。这种能力正是使角色提示（也称为身份提示）成为一种强大技术的原因。AI 模型的适应能力使其如同伪装大师，能够生成针对特定用户或系统需求量身定制的响应。