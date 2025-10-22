在本教程中，我们将按照逐步说明来执行一种称为角色提示的提示工程技术。我们将使用 IBM® Granite 模型为细化的模型输出分配角色。
角色提示是一种提示工程技术，用于指示人工智能 (AI) 模型在生成响应时扮演特定的角色或身份。该技术可用于指导模型的语气、风格和行为，从而产生更具吸引力的输出。
提示工程旨在优化模型输入，使其能够给出合适且有意义的回答。零样本提示和少样本提示是与大语言模型 (LLM) 对话的两种常用技术。LLM 具有处理和解释人类语言的能力，因此具有执行自然语言处理 (NLP) 任务的天然能力。人工智能模型的语言能力对于从聊天机器人对话和多智能体交互到开放式创意写作等任务都很有价值。
当指示大型语言模型 (LLM) 扮演特定角色以满足该角色的特定需求时，生成式人工智能 (Gen AI) 就变得更加个性化。当首次提示分配角色时，人工智能的响应可以更加准确和相关。AI 模型利用庞大的数据集，因此分配的角色可以是教师、历史人物、销售人员或其他任何人，只受个人想象力的限制。这种能力正是使角色提示（也称为身份提示）成为一种强大技术的原因。AI 模型的适应能力使其如同伪装大师，能够生成针对特定用户或系统需求量身定制的响应。
角色提示可以用来赋予聊天机器人一个身份，以便更好地与用户互动，或赋予 AI 智能体一个身份，以便更好地与其他智能体互动。如果您熟悉提示模板，您可能已经看到角色提示的实际应用。例如，许多框架使用角色扮演智能体来完成任务并有效协作。ChatDev 使用了一种称为自注意力机制的提示技巧。该机制明确定义了智能体的角色，作为其生成输出的指南。
要学习本教程，您需要一个 IBM® Cloud 帐户来创建 watsonx.ai 项目。
虽然您可以选择多种工具，本教程将引导您如何设置 IBM 帐户以使用 Jupyter Notebook。Jupyter Notebook 广泛用于数据科学领域，可将代码、文本、图像和数据可视化相结合，以制定格式良好的分析。
请记下项目 ID，路径为“项目 > 管理 > 常规 > 项目 ID”。
您将在本教程中用到此 ID。
第 3 步. 创建一个 Jupyter Notebook。
此步骤将打开一个笔记本环境，可在其中复制本教程中的代码，亲自进行零样本分类。或者，您可以将此笔记本下载到本地系统并将其作为资产上传到您的 watsonx.ai 项目。此 Jupyter Notebook 可在 GitHub 上找到。
在此步骤中，您需要将项目与 watsonx.ai 服务关联起来。
创建一个 watsonx.ai 运行时服务实例（选择 Lite 套餐，这是一个免费实例）。
在 watsonx.ai 中生成一个 API 密钥。
将 watsonx.ai 运行时服务与您在 watsonx.ai 中创建的项目关联。
本教程需要一些库和模块。请确保导入以下内容，如果未安装，可以通过快速的 pip 安装解决问题。
运行以下代码，输入并保存您的 watsonx.ai 运行时 API 密钥和项目 ID：
接下来，我们将设置 IBM 的 Granite-3.1-8B-Instruct进行角色提示。
为了让角色提示的例子简单有趣，我们让模型扮演著名人物威廉·莎士比亚的角色。我们将要求扮演新角色的模型，以莎士比亚著名十四行诗的风格来重写一些歌词。
以下代码块设置并定义了模型将响应的提示。您可以随意更换歌曲，但请注意 Granite 模型未基于受版权保护的内容进行训练。若选择非公共领域的歌曲（如 Sabrina Carpenter 的《Espresso》），则需在提示词中一并粘贴歌词内容。
为确保提示词可直接运行，本例将使用 Jane Taylor 于 1806 年创作的经典童谣《小星星》。请运行代码块来定义用户提示词及示例输入文本。
定义好提示后，我们就可以运行下一个代码块，让模型生成输出。希望它能达到我们的莎士比亚标准。
以下是采用可读格式的模型输出：
"Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are;
Up above the world so high, like a diamond in the sky.
In night's velvet cloak, you shine so bright,
Guiding sailors through the darkest night.
Your radiant beams, a celestial art,
Illuminate the canvas of the heart.
In silent whispers, secrets you share,
Of galaxies far and constellations rare.
Yet, mortal eyes can never grasp your form,
Beyond our realm, in realms beyond the storm.
O, star! O, star! Your light does pierce my soul,
A cosmic dance, a timeless role.
In dreams, I chase you, in slumber's hold,
Your mystery, like an enchanted scroll.
But wakefulness claims me, daylight steals your guise,
Leaving behind but a memory of your surprise.
Thus, twinkling star, in slumber's peaceful reign,
I bid you farewell, till morning brings again."
模型能够根据角色提示的要求，成功将歌曲改写成莎士比亚风格的十四行诗。该能够遵循其角色提示所期望的规则和风格。*请注意，由于提示的创造性，您得到的输出可能与此示例有所不同。
在下一个示例中，我们将直接的系统提示与基于角色的系统提示进行比较。假设兽医办公室最近在其网页上实施了一个虚拟助理。为了让宠物主人即使在虚拟互动中也能感受到被倾听和支持，该宠物医院力求提供最优质的客户服务，这也是许多企业共同追求的目标。访客可能会问这样的问题：“我的宠物猫最近一直打喷嚏，还舔爪子，我该怎么办？”在这种情况下，模型在提示中没有被指定角色。我们只是使用开箱即用的模型，不需要任何输入指导。
模型虽然提供了相应的建议和信息作为回应，但缺乏人情味，与搜索引擎结果页面显示的内容并无太大差异。该模型的输出很粗糙并且缺乏创造力。这个解决方案可能是可以接受的，但它并没有使这个兽医办公室的虚拟助理与其他人区分开来。让我们再试一次同样的问题，这次将其角色定位为“富有同情心、专业且经验丰富的兽医”。
该模型响应的语言更加人性化，因为它表达了对背景的感性认识，而直接的系统提示则缺乏这种感性认识。该模型在提供完整且相关答案的同时，还能保持这种语气，证明其回应更加细致入微。这种人与人工智能的互动方式，是在组织和应用中满足主观期望的一种途径。
如果您是开发人员或企业，希望在您的生成式 AI 应用程序中添加更多个性化和有意义的交互，不妨了解一下角色提示能带来怎样的改变。大多数现代语言模型都支持角色提示。一些基础模型可能无法把握角色的细微差别或保持回应的一致性，而另一些模型则可能经过微调，能以特定方式响应。IBM 的 Granite 系列等基础模型经过大量企业特定数据的训练，增强了模型承担角色的能力，可根据业务需求提供定制化的响应。
角色提示鼓励模型根据其指定角色的期望不断执行。我们执行了一个简单的示例，在提示中为 LLM 分配历史人物的角色，将歌词转换为十四行诗。接下来，我们比较了非角色提示模型与角色提示模型的聊天机器人响应输出。我们最后得出结论，角色提示所提供的回应在语言上更加细致入微、更具支持性，从而提供了更高水平的客户服务。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。