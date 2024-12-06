检索增强生成 (RAG) 是一种使用权威知识库中的参考来优化大语言模型输出的架构。在语言模型生成响应之前，这会用经过验证的来源来增强训练数据。LLM 在大型语料库上进行训练，并使用数十亿个参数来生成输出，但它们可能无法从训练语料库中获取最新或准确的信息。RAG 可将 LLM 已经强大的能力扩展到特定领域，而无需重新训练模型。这是提升 LLM 输出的一种强大且潜在具有成本效益的方法，使其在各种场景下保持相关性、准确性和实用性。

在 DSPy 中，您可以通过在签名中添加上下文步骤来使用 RAG 架构。此步骤从检索模型收集上下文，并将其添加到语言模型的提示中，以期生成更优的响应。

class GenerateAnswer(dspy.Signature):

“””Answer questions with short factoid answers.”””



context = dspy.InputField(desc=”may contain relevant facts”)

question = dspy.InputField()

answer = dspy.OutputField(desc=”often between 1 and 5 words”)

这个 newGenerateAnswer 签名可以与您的 RAG 模型一起使用。您将 theGenerateAnswer 传递给 ChainOfThought 模块，以便检索到的上下文、问题和答案都采用思维链方法。

您还需要更新 forward 方法，以便从 RAG 生成上下文段落，并使用这些上下文段落来生成答案。每当 DSPy 针对一个问题生成新答案时，它都会调用此 `forward` 方法，先从 ColBERT Wiki 17 摘要数据集中获取上下文，然后将该上下文传递给语言模型（此例中为 Llama 3.1）。在每次生成答案时，DSPy 会将输出与期望结果进行比较，以确保提示能够帮助模型生成正确的响应。

class RAG(dspy.Module):

def __init__(self, num_passages=3):

super().__init__()



self.retrieve = dspy.Retrieve(k=num_passages)

self.generate_answer = dspy.ChainOfThought(GenerateAnswer)



def forward(self, question):

context = self.retrieve(question).passages

prediction = self.generate_answer(context=context, question=question)

return dspy.Prediction(context=context, answer=prediction.answer)

为了帮助 DSPy 为我们设计最佳提示，您需要一个测试数据集，DSPy 可以用它来测试提示并进行评估。

为了提供 DSPy 测试问题，您需要加载 HotPotQA 数据集。HotpotQA 是一个问答数据集，包含自然的多跳问题，需要通过多次检索和推理才能得出正确答案。它是一个很好的工具，用于测试模型生成支持性事实的能力，以训练和评估更具可解释性的问答系统。

例如，数据集中的一个问题是：“Who did President Franklin Roosevelt appoint that was responsible to transmit votes of the Electoral College to Congress?”可以看出，要正确回答这个问题，需要多项信息。

The answer is: “Robert Digges Wimberly Connor”.

相关上下文来自关于 Robert Digges Wimberly Connor 和 National Archives and Records Administration 的 Wikipedia 页面。

HotPotQA 由 Carnegie Mellon University、Stanford University 和 Universite de Montreal 的一组 NLP 研究人员收集并发布。有关 HotPotQA 的更多信息，请访问他们的 GitHub 网站。

加载数据集后，将其分成训练集和测试集。这使您能够测试检索链并帮助 DSPy 找到语言模型的最佳提示。

# Load the dataset.

dataset = HotPotQA(train_seed=1, train_size=20, eval_seed=2023, dev_size=50, test_size=0)



# Tell DSPy that the ‘question’ field is the input. Any other fields are labels and/or metadata.

trainset = [x.with_inputs(‘question’) for x in dataset.train]

devset = [x.with_inputs(‘question’) for x in dataset.dev]

接下来，您将引导生成更多示例，以便为 DSPy 提供更多生成提示和评估提示的机会。Callingcompile 会使用您配置的所有架构以及 HotPotQA 数据集来生成和测试提示，从而让您的语言模型获得最佳性能。

from dspy.teleprompt import BootstrapFewShot



# Validation logic: check that the predicted answer is correct.

# Also check that the retrieved context does actually contain that answer.

def validate_context_and_answer(example, pred, trace=None):

answer_EM = dspy.evaluate.answer_exact_match(example, pred)

answer_PM = dspy.evaluate.answer_passage_match(example, pred)

return answer_EM and answer_PM



# Set up a basic DSPy optimizer, which will compile your RAG program.

bfs_optimizer = BootstrapFewShot(metric=validate_context_and_answer)



# Compile!

compiled_rag = bfs_optimizer.compile(RAG(), trainset=trainset)

现在 DSPy 已经为您完成了提示工程，您将使用之前使用的有关 2006 年诺贝尔奖的自定义问题对其进行测试。由于检索模型使用的是来自 2017 年的 Wikipedia 摘要，它在该语料库中可能包含的知识上表现最佳：

# Get the prediction. This contains `pred.context` and `pred.answer`.

pred = compiled_rag(test_question)



# Print the contexts and the answer.

print(f”Question: {test_question}”)

print(f”Predicted Answer: {pred.answer}”)

现在您得到了正确答案。

Question: What country was the winner of the Nobel Prize in Literature in 2006 from and what was their name? Predicted Answer: Turkey, Orhan Pamuk

Orhan Pamuk 来自土耳其，所以这个答案是正确的。DSPy 的编译版不仅答案正确，而且框架正确，回复简短而清晰。让我们看看这个预测响应的情境，看看模型是如何得出正确答案的：

pred.context

这将返回：

["Orhan Pamuk | Ferit Orhan Pamuk (generally known simply as Orhan Pamuk; born 7 June 1952) is a Turkish novelist, screenwriter, academic and recipient of the 2006 Nobel Prize in Literature. One of Turkey's most prominent novelists, his work has sold over thirteen million books in sixty-three languages, making him the country's best-selling writer.", '2006 Palanca Awards | The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature winners in the year 2006 (rank, title of winning entry, name of author).', "Miguel Donoso Pareja | Miguel Donoso Pareja (July 13, 1931 – March 16, 2015) was an Ecuadorian writer and 2006 Premio Eugenio Espejo Award-winner (Ecuador's National Prize in literature, given by the President of Ecuador)."]

答案就在返回的第一段上下文中。您可以通过查看语言模型的历史记录来了解 DSPy 是如何设计出最优提示的，方法是使用语言模型的 inspect_history() 方法。

lm.inspect_history()

这个历史记录非常长，因为它包含了 DSPy 在编译过程中测试其生成提示的所有示例。历史记录的最后部分显示了模型如何以正确格式得出正确答案：

[[ ## context ## ]] [1] «Orhan Pamuk | Ferit Orhan Pamuk (generally known simply as Orhan Pamuk; born 7 June 1952) is a Turkish novelist, screenwriter, academic and recipient of the 2006 Nobel Prize in Literature. One of Turkey's most prominent novelists, his work has sold over thirteen million books in sixty-three languages, making him the country's best-selling writer.» [2] «2006 Palanca Awards | The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature winners in the year 2006 (rank, title of winning entry, name of author).» [3] «Miguel Donoso Pareja | Miguel Donoso Pareja (July 13, 1931 – March 16, 2015) was an Ecuadorian writer and 2006 Premio Eugenio Espejo Award-winner (Ecuador's National Prize in literature, given by the President of Ecuador).» [[ ## question ## ]] What country was the winner of the Nobel Prize in Literature in 2006 from and what was their name? Respond with the corresponding output fields, starting with the field `[[ ## reasoning ## ]]`, then `[[ ## answer ## ]]`, and then ending with the marker for `[[ ## completed ## ]]`. [31mResponse:[0m [32m[[ ## reasoning ## ]] The text mentions the 2006 Nobel Prize in Literature and states that Orhan Pamuk, a Turkish novelist, was the winner. [[ ## answer ## ]] Turkey, Orhan Pamuk [[ ## completed ## ]][0m

您可以看到 DSPy 使用模型生成了提示：

Respond with the corresponding output fields, starting with the field [[ ## reasoning ## ]] , then [[ ## answer ## ]] , and then ending with the marker for [[ ## completed ## ]] .

这样就得出了正确的答案和框架。