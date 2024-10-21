生成式 AI 模型在大型数据集上进行训练，它们参考这些信息来生成输出。然而，训练数据集是有限的，并且仅限于 AI 开发人员可以访问的信息，例如公共领域作品、互联网文章、社交媒体内容和其他可公开访问的数据。

RAG 允许生成式 AI 模型访问其他外部知识库，例如企业内部组织数据、学术期刊和专业数据集。通过将相关信息整合到生成过程中，聊天机器人和其他自然语言处理 (NLP)工具可以创建更准确的特定领域内容，而无需进一步训练。