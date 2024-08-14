RAG 将 LLM 插入到当前私有数据存储中，否则它将无法访问这些数据。与没有内部数据的情况相比，在添加了内部数据上下文后，RAG 模型可以返回更准确的答案。

在使用领域特定的数据进行训练时，微调后的模型的性能通常优于其相应的基础模型，例如 GPT-3 或 GPT-4。微调后的 LLM 对特定领域及其术语有更好的理解，使其能够生成准确的响应。

如果无法持续访问新数据，大型语言模型就会停滞不前。现代 LLM 是大型神经网络，需要大量数据集和计算资源来进行训练。即使是最大的 LLM 供应商，如 Meta、Microsoft 和 OpenAI，也会定期重新训练他们的模型，这使得任何 LLM 在发布到外界后几乎立即过时。

当模型无法从新数据中学习时，它们通常会产生幻觉或虚构：当生成式 AI 模型对它们无法明确回答的问题“编造”答案时，就会发生这种现象。生成式 AI 模型使用复杂的统计算法来预测用户查询的答案。如果用户询问 AI 在其训练数据集中无法轻松找到的内容，它能做的最好的事情就是猜测。