发布日期：2024 年 8 月 14 日
作者：Ivan Belcic、Cole Stryker
检索增强生成 (RAG) 和微调是企业可用来从大型语言模型 (LLM) 中获取更多价值的两种方法。两者都通过根据特定用例定制 LLM 来发挥作用，但它们背后的方法差异很大。
尽管生成式 AI 自问世以来已经取得了长足的进步，但实时对用户查询生成自动响应的任务仍然是一项艰巨的挑战。随着企业竞相将生成式 AI 融入其流程来降低成本、简化工作流程并保持领先于竞争对手，他们往往很难让聊天机器人和其他模型可靠地生成准确的答案。
RAG 和微调之间的区别在于，RAG 通过将自然语言处理(NLP) 模型连接到组织的专有数据库来增强该模型，而微调则针对领域特定的任务优化深度学习模型。RAG 和微调具有相同的预期结果：增强模型的性能，从而为使用它的企业实现最大价值。
RAG 使用组织的内部数据来增强提示工程，而微调则在一组集中的外部数据上重新训练模型来提高性能。
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面向 CEO 的生成式 AI 指南
RAG 将 LLM 插入到当前私有数据存储中，否则它将无法访问这些数据。与没有内部数据的情况相比，在添加了内部数据上下文后，RAG 模型可以返回更准确的答案。
在使用领域特定的数据进行训练时，微调后的模型的性能通常优于其相应的基础模型，例如 GPT-3 或 GPT-4。微调后的 LLM 对特定领域及其术语有更好的理解，使其能够生成准确的响应。
如果无法持续访问新数据，大型语言模型就会停滞不前。现代 LLM 是大型神经网络，需要大量数据集和计算资源来进行训练。即使是最大的 LLM 供应商，如 Meta、Microsoft 和 OpenAI，也会定期重新训练他们的模型，这使得任何 LLM 在发布到外界后几乎立即过时。
当模型无法从新数据中学习时，它们通常会产生幻觉或虚构：当生成式 AI 模型对它们无法明确回答的问题“编造”答案时，就会发生这种现象。生成式 AI 模型使用复杂的统计算法来预测用户查询的答案。如果用户询问 AI 在其训练数据集中无法轻松找到的内容，它能做的最好的事情就是猜测。
检索增强生成的工作原理是在内部数据源中查找与用户查询相关的信息，然后使用该数据生成更准确的响应。添加了数据“检索”机制，通过帮助 LLM“生成”更相关的响应来“增强”LLM。
RAG 模型通过四阶段流程来生成答案：
查询：用户提交查询，这将初始化 RAG 系统。
信息检索：复杂的算法梳理组织的知识库，以搜索相关信息。
整合：将检索到的数据与用户的查询结合起来，交给 RAG 模型去回答。到目前为止，LLM 尚未处理查询。
响应：LLM 将检索到的数据与自身的训练和存储的知识相结合，生成符合上下文的准确响应。
在搜索内部文档时，RAG 系统使用语义搜索。矢量数据库按相似性组织数据，从而支持按含义而不是按关键字进行搜索。语义搜索技术使 RAG 算法能够超越关键词来了解查询的意图，并返回最相关的数据。
RAG 系统需要大量的数据架构构建和维护工作。数据工程师必须构建所需的数据管道，以便将其组织的数据湖与 LLM 连接起来。
为了解 RAG 的概念，可以将生成式 AI 模型想象成业余家庭厨师。他们了解烹饪的基本知识，但缺乏受过特定美食培训的厨师所具备的专家知识 — 组织的专有数据库。RAG 就像为家庭厨师提供一本该美食的烹饪书。通过将他们的烹饪常识与烹饪书中的菜谱相结合，家庭厨师可以轻松制作出自己最喜欢的特色美食。
为了有效地利用 RAG，数据工程师必须创建可满足一系列重要标准的数据存储系统和管道。
为了增强 RAG 系统功能并实现实时数据检索，必须对数据进行精心组织和维护。最新的元数据和最低限度的数据冗余有助于确保有效的查询。
将文档等非结构化数据分割成较小的块，可以提高检索效率。通过这种方式对数据进行“分块”，可使 RAG 系统返回更准确的数据，同时降低成本，因为 LLM 的提示中只包含文档最相关的部分。
然后，将这些块嵌入到矢量数据库中，这是一个将文本转换成数字的过程。
数据管道必须包含安全限制，以防止员工访问超出其各自角色范围的数据。随着欧盟的 GDPR 等具有里程碑意义的隐私立法的出台，组织必须对所有内部数据实施严格的数据保护。绝不能向未经授权的用户提供个人身份信息 (PII)。
RAG 系统将用户的查询与源数据相结合，为 LLM 创建量身定制的提示。由其他机器学习模型促进的持续提示调整过程，可以随着时间推移增强 RAG 系统的问答能力。
微调是在更小、更集中的训练数据集上重新训练预训练模型的过程，目的是向模型赋予特定领域的知识。然后，模型调整其参数（控制其行为的准则）及其嵌入，以更好地适应特定的数据集。
可以对模型进行完全微调（这会更新其所有参数），也可以对其进行微调（仅更新最相关的参数）。后一种过程称为参数高效微调 (PEFT)，擅长使模型在特定领域更加有效，同时保持较低的训练成本。
对模型进行微调是一项需要大量计算的工作，需要多个功能强大的 GPU 协同运行，更不用说用于存储 LLM 本身的内存了。利用 PEFT，LLM 用户能够在更简单的硬件设置上重新训练其模型，同时在模型的预期用例（例如客户支持或情绪分析）中返回可比的性能升级。微调尤其擅长帮助模型克服偏差，即模型的预测与实际结果之间的差距。
预训练发生在训练过程的最开始阶段。模型权重或参数被随机初始化，模型开始在其初始数据集上进行训练。持续预训练将经过训练的模型引入到新的未标注数据集中，这种做法称为迁移学习。预训练模型将其迄今为止学到的知识“迁移”为新的外部信息。
相比之下，微调使用标注的数据来磨练模型在选定用例中的性能。微调擅长磨练模型在特定任务上的专业知识，而持续预训练可以加深模型的领域专业知识。