什么是 Claude AI？

Claude 恪守 Anthropic 的宪制性 AI 理念：该公司认为，Claude 与 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 等 AI 竞争模型不同，它是一种道德规范准则。宪制性 AI 理念侧重于 AI 安全，旨在引导 Claude 提供更有帮助的响应，同时避免 AI 偏见等有害行为。

Claude 3 于 2024 年 5 月发布，包括一个免费的和两个高级的 AI 聊天机器人。

Claude 3.5 Sonnet 是免费版本 Claude AI 的基础。它对速度的重视使其能够快速处理用户查询和其他需要紧急数据检索的任务。据 Anthropic 称，Claude 3.5 Sonnet 的速度是两款高级产品之一 Claude 3 Opus 的两倍。

Claude 3 Opus 是目前向 Claude Pro 用户提供的两种 Claude 模型之一。它提供深入的文档处理和内容生成服务，并专注于复杂的任务。虽然 Opus 的速度比 Claude 3.5 Sonnet 慢，但它出现幻觉的风险较低。幻觉是指当 AI 模型提供不正确的信息时，会将其误认为是正确的事实。