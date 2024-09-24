什么是 Claude AI？

Claude AI 是由研究公司 Anthropic 开发的生成式人工智能（AI）聊天机器人和大型语言模型（LLM）系列。Claude 擅长自然语言处理 (NLP)并且是多模态的，它接受文本、音频和视觉输入，可以回答问题、总结文档并生成长篇文本、图表、动画、程序代码等。
Claude 恪守 Anthropic 的宪制性 AI 理念：该公司认为，Claude 与 ChatGPT 和 Google 的 Gemini 等 AI 竞争模型不同，它是一种道德规范准则。宪制性 AI 理念侧重于 AI 安全，旨在引导 Claude 提供更有帮助的响应，同时避免 AI 偏见等有害行为。
Claude 3 于 2024 年 5 月发布，包括一个免费的和两个高级的 AI 聊天机器人。
三个 Claude 3 模型都有自己的专门用例。一般来说，人们可以使用 Claude AI 来帮助完成广泛的任务，包括：
与 Claude 2 和 1 不同，Claude 3 是多模态的：它可以处理图像和音频内容以及基于文本的提示。例如，Claude 3 可以根据图像生成电子商务产品描述。虽然 Claude 3 无法自行生成非文本内容，但其多模态整合是其能够与 GPT-4 竞争的几个新功能之一。
与 Gemini 和 OpenAI 的 ChatGPT 一样，Anthropic 的 Claude 系列 AI 系统基于转换器架构的神经网络。但与竞争对手不同，Claude 应用宪制性 AI 理念来规范自己的行为。
转换器是一种为高性能自然语言处理而构建的 AI 模型。它们的工作原理是应用复杂的数学算法，从统计学角度预测用户查询最可能得到的回复。该工作流可以分为四个基本步骤。
转换器将用户查询分解为令牌。每个令牌代表一个完整单词或一个单词的一部分。AI 模型定价通常表示为每个令牌的成本。Claude Pro 的上下文窗口为 200,000 个令牌1 ，这意味着它可以处理长度最多为 200,000 个令牌的用户查询。
Constitutional AI 2是由 AI 初创公司 Anthropic 创建的一套 AI 伦理和安全原则。在设计 Claude 时，Anthropic 收集了大约 1000 人的意见，让他们投票并提出伦理生成式 AI 运行和负责任 AI 的使用规则。这些规则的最终集合构成了 Claude 训练过程的基础。
Constitutional AI 的前三条规则是：
其他模型的内容由人类训练师在称为根据人类反馈进行强化学习（RLHF）的过程进行审查，Claude 也使用 RLHF 以及第二个 AI 模型进行训练。根据 AI 反馈进行强化学习（RLAIF）让“训练师”模型将 Claude 的行为与 Constitutional AI 进行比较，并相应地进行纠正。
RLAIF 自动化训练过程中的行为调整部分，使鼓励伦理行为变得成本更低、更高效。预期的结果是 Claude 会自我微调，学会避免有害提示，同时对它认为可以回答的提示生成有用的响应。
Anthropic 是一家 AI 初创公司，由几位前 OpenAI 研究人员和高管（包括 Daniela 和 Dario Amodei 兄妹）于 2021 年创立。Amazon 和 Google 已分别向该公司投资数十亿美元，而 OpenAI 则继续得到 Microsoft 的支持。
Amodei 兄妹在 2021 年与 OpenAI 分道扬镳，那一年 OpenAI 发布了 GPT-3.5。这个 AI 模型至今仍然是免费 ChatGPT AI 工具的动力来源。Amodei 兄妹与其他前 OpenAI 研究人员一起创立了 Anthropic AI，并开始着手开发后来成为 Claude AI 的项目。
Anthropic 的标志性特点是其对伦理 AI 的声明性方法，这体现在 Constitutional AI 训练过程中。
在发布 Claude 3 时，Anthropic AI 进行了一系列 LLM 基准测试，以评估其模型与两个主要竞争对手 OpenAI 和 Google 的模型相比的表现。无论是在这些测试中，还是在其他方面，Claude 都展示了几个关键优势：
Claude 能够处理多达 20 万个令牌（约 350 页文本）的提示，这使得它在生成相关答案时可以记住并使用更多信息。相比之下，GPT-4 Turbo 和 GPT-4o 将用户限制在 12.8 万个令牌以内。
Claude 能够保留更多信息，允许用户创建详细、数据丰富的提示。输入序列中包含的数据越多，AI 模型的回答就越相关。
虽然与竞争对手相比，Claude 的整体表现很强劲，但它也有一些弱点，可能会阻碍其被大众广泛接受：
由于 Microsoft 与 Bing 的集成，GPT-4 能够在回答用户查询时搜索互联网。虽然 Claude 会定期更新新的训练数据，但在 Anthropic 选择以同样的方式让 Claude 浏览互联网之前，其知识库总是落后几个月。
