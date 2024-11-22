在现实世界中，语言模型的上下文长度不是用单词来衡量的，而是用词元来衡量的。要了解上下文窗口在实践中的工作原理，必须了解这些词元的工作原理。

LLM 处理语言的方式与人类处理语言有着根本的不同。我们用来表示语言的最小信息单位是单个字符（例如字母、数字或标点符号），而 AI 模型使用的最小语言单位是词元。为了培训语言理解模型，为每个词元分配了一个 ID 号；这些 ID 编号，而不是单词或词元本身，可用于培训模型。这种语言的词元化大大降低了处理文本和从中学习所需的算力。

词元所能代表的文本量差别很大：一个词元可以代表一个字符、一个词的一部分（如后缀或前缀）、一个完整的词，甚至一个简短的多词短语。考虑一下字母“a ”在以下示例中的不同作用：

“Jeff drovecar。”

此处的 a 是一个完整的单词。在这种情况下，它将由一个单独的词元表示。

“Jeff ismoral。”

此处的 a 不是一个词，而是它对标准的补充 明显改变了这个词的含义。Amoral 因此将由两个不同的词元来表示：其中一个分配给 a 和另一种标准 。

“Jeff loves his ct。”

此处的 a 只是单词 cat 中的一个字母 。它本身没有语义，因此不需要用单独的词元来表示。



单词到词元没有固定的“汇率”，不同的模型或词元器（负责词元化的更大模型的模块化子集）可能会以不同的方式对同文本段落执行不同方式的词元化。高效的词元化有助于增加可纳入上下文窗口范围的实际文本量。但对于一般目的，一个合适的估算值是每个单词大约 1.5 个词元。Hugging Face 的 Tokenizer Playground 是一种简单的方法，可以查看和试验不同的模型如何对文本输入进行词元化。

训练数据中语言结构和表现形式的不同会导致某些语言的标记化效率高于其他语言。例如，2024 年 10 月的一项研究探讨了用英语和泰卢固语标记同一句子的例子。尽管泰卢固语译文的字符数明显少于英语译文，但其上下文中的词元数却是英语译文的 7 倍多。