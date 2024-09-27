Gemini 同时也是驱动谷歌同名生成式 AI 聊天机器人（前身为 Bard）的底层模型，这与 Anthropic 将其聊天机器人及背后的大语言模型系列统称为 Claude 的命名方式类似。网络端和移动端的 Gemini 应用程序均作为底层模型的聊天机器人接口。

谷歌正逐步将 Gemini 聊天机器人整合至其技术套件中。例如，在最新的 Google Pixel 9 和 Pixel 9 Pro 手机上，Gemini 已取代 Google Assistant 成为默认 AI 助手。在 Google Workspace 中，用户可在 Docs 侧边栏使用 Gemini 协助撰写和编辑内容，在 Gmail 侧边栏借助其起草邮件、建议回复并搜索用户收件箱信息。

其他谷歌应用也在集成 Gemini。例如，Google Maps 正利用 Gemini 模型能力为用户提供地点与区域摘要。