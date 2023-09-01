一般来说，如果用户向生成式 AI 工具提出请求，他们就会希望得到一个能正确回答提示问题的输出结果（即对问题的正确答案）。然而，有时 AI 算法会生成并非基于训练数据的输出结果，继而被转换器错误解码或不遵循任何可识别的模式。换句话说，它会在给出响应时“产生幻觉”。

鉴于幻觉通常与人类或动物的大脑而非机器有关，这个词似乎有些自相矛盾。但从隐喻的角度来看，“产生幻觉”可以准确地描述这些输出结果，尤其是在识别图像和模式时（在这种情况下，输出结果的外观可能真的是超现实的）。

AI 幻觉类似于人类有时看到云中的人影或月球上的面孔。就 AI 而言，出现这些误读的原因有很多，包括过度拟合、训练数据偏差/不准确和模型复杂度高。

预防生成式开源技术的问题可能具有挑战性。AI 幻觉的一些值得注意的例子包括：

谷歌的 "Bard" 聊天机器人错误地宣称，詹姆斯·韦伯空间望远镜拍摄到了世界上第一张太阳系外行星的图像。 1



Microsoft 的聊天 AI "Sydney" 承认爱上了用户并监视 Bing 员工。2



Meta 于 2022 年撤下了 Galactica LLM 演示，因为它向用户提供了不准确的信息，有时还带有偏见。3

虽然其中许多问题后来都得到了处理和解决，但不难看出，即使在最好的情况下，使用 AI 工具也会产生不可预见和不良的后果。