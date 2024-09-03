AI 十大隐患与风险及应对策略

人类天生存在偏见，而我们开发的 AI 也会映射出这类偏见。这些系统会在不经意间习得训练数据中潜藏的偏见，并且这类偏见会体现在支撑 AI 研发的机器学习算法与深度学习模型之中。在 AI 的部署阶段，这些已习得的偏见还可能被进一步放大固化，最终导致结果出现偏差。。
AI 偏见可能引发一系列非预期后果，并带来具有潜在危害性的结果。典型案例包括：求职者追踪系统产生性别歧视、医疗诊断系统针对历史上医疗资源匮乏人群的诊断准确率偏低，以及预测性警务工具过度针对系统性边缘化群体等。
采取行动：
不法分子可以利用 AI 发起网络攻击。他们操纵 AI 工具进行语音克隆、生成虚假身份，并制作极具迷惑性的钓鱼邮件，这些行为的目的均为实施诈骗、发起黑客攻击、盗取个人身份信息，或是侵犯他人隐私与安全。
尽管各类组织正积极利用生成式 AI 等技术创新的红利，但仅有 24% 的生成式 AI 项目落实了安全防护措施。这种安全防护的缺失，可能导致数据与 AI 模型面临泄露风险，根据相关统计，2024 年数据泄露事件的全球平均损失高达 488 万美元。
采取行动：
以下是几种保障 AI 管道安全的可行方案（IBM 商业价值研究院推荐）：
大语言模型是众多生成式 AI 应用的底层 AI 模型，例如虚拟助手和对话式 AI 聊天机器人。顾名思义，这些语言模型需要大量的训练数据。
但用于训练大语言模型的数据，通常是由网络爬虫从各类网站爬取和收集而来。这些数据的获取往往未征得用户同意，且可能包含个人身份信息 (PII)。其他提供定制客户体验的 AI 系统也可能收集个人数据。
采取行动：
AI 的运行依赖高耗能计算，会产生巨大的碳足迹。在大规模数据集上训练算法、运行复杂模型需要消耗海量能源，进而导致碳排放增加。有研究估算，训练一个单一的自然语言处理模型，排放的二氧化碳就超过 60 万磅，这一数值几乎是一辆汽车全生命周期平均碳排放量的 5 倍。1
耗水是另一个问题。许多 AI 应用程序运行于数据中心的服务器之上，这些服务器会产生大量热量，需要消耗海量水资源用于冷却。有研究显示，在 Microsot 位于美国的相关数据中心训练 GPT-3 模型，耗水量高达 540 万升；而处理 10 至 50 条提示词，大约会消耗 500 毫升水，这一水量相当于一瓶标准装矿泉水的容量。2
采取行动：
2023 年 3 月，也就是 OpenAI 推出 ChatGPT 仅 4 个月后，一众科技领域领军人物联名发布公开信，呼吁立即暂停训练“比 GPT-4 更强大的 AI 系统”，暂停期为 6 个月。3 两个月后，被誉为“AI 教父”之一的 Geoffrey Hinton 发出警告，称 AI 的飞速发展或许很快就会超越人类智能。4 随后，又有一份由 AI 科学家、计算机科学专家及其他知名人士联署的声明发布，呼吁采取措施降低 AI 带来的灭绝风险，并将该风险与核战争和流行病造成的威胁相提并论。5
尽管这类关乎人类存亡的风险，常被认为相较于其他 AI 风险缺乏即时性，但它们的重要性仍不容小觑。强 AI（又称通用 AI）是一种具备人类级智能的理论性机器概念；而超级人工智能则指一种假想中的高级 AI 系统，其智能水平远超人类。
采取行动：
尽管强 AI 与超级人工智能看似只存在于科幻作品之中，但各类组织仍可为这些技术的到来做好准备：
生成式 AI 已成为创意领域的娴熟模仿者，它能生成精准捕捉某一艺术家风格的图像、复刻某一歌手声线的音乐，还能创作与某一作家文风相近的散文及诗歌。然而，一个核心问题随之而来：无论是完全由 AI 生成，还是在其辅助下创作的内容，其版权究竟归谁所有？
涉及 AI 生成作品的知识产权相关问题仍处于发展完善阶段，而版权归属的模糊性也给企业带来了诸多挑战。
采取行动：
AI 有望颠覆就业市场，这引发了人们对于 AI 驱动的自动化技术会取代劳动者的担忧。世界经济论坛的一份报告显示，近半数受访组织预计 AI 将创造新的就业岗位，而近四分之一的企业则认为 AI 会造成岗位缩减。6
尽管 AI 推动了机器学习专家、机器人工程师、数字化转型专家等岗位的需求增长，但同时也导致了其他领域的岗位数量萎缩，其中尤以文书、秘书、数据录入以及客户服务等岗位为代表。缓解这类岗位流失问题的最佳方式，是采取积极主动的应对策略，着眼于探索员工如何运用 AI 工具提升工作效率，核心思路是赋能增效而非单纯替代。
采取行动：
短期内，对员工开展技能重塑与技能提升培训，使其能够高效运用 AI 技术，这一点至关重要。不过，IBM 商业价值研究院推荐采取一种长期的三位一体策略：
AI 领域存在一类不确定性较强且仍在不断演变的风险，那就是责任归属不明确。当 AI 系统出现故障时，该由谁来承担责任？当 AI 工具作出具有损害性的决策并造成后果后，责任又该归咎于谁？
在自动驾驶汽车引发致命事故、危险碰撞，以及人脸识别系统导致误捕等案件中，上述问题均处于舆论与争议的核心。尽管政策制定者与监管机构仍在研究解决这些问题，但企业可在自身的 AI 治理战略中纳入责任归属机制，以此推动 AI 技术的良性发展。
采取行动：
AI 算法与模型常被视为“黑匣”，其内部运行机制与决策流程即便对于深耕该领域的 AI 研究者而言，也始终是未解之谜。AI 系统的复杂性，为人们理解其得出特定结论的原因、解读其作出特定预测的过程，带来了极大挑战。
这种不透明和不可理解性会削弱信任，掩盖 AI 的潜在危险，从而难以对其采取积极措施。
IBM 研究院杰出研究科学家兼高级经理 Kush Varshney，在 IBM AI 学院发布的一段主题为《AI 信任度、透明度与治理》的视频中表示：“如果我们无法信任这些模型，那么就无法真正从 AI 技术中获益。”
采取行动：
与网络攻击一样，恶意行为者利用 AI 技术传播错误信息和虚假信息，影响和操纵人们的决策和行动。例如，曾出现过以 AII 技术合成的、模仿美国总统乔・拜登声音的自动语音电话，这类电话被用于阻挠多名美国选民前往投票站参与投票。11
除了与选举相关的虚假信息外，AI 还能生成深度伪造内容。这类内容是经过篡改的图像或视频，会虚构出某人从未有过的言行。深度伪造内容可通过社交媒体快速传播，进而放大虚假信息的影响、损害他人名誉，并对受害者实施骚扰或敲诈勒索。
AI 幻觉也助长错误信息。这类失真却又看似可信的输出内容，既包含细微的事实性错误，也涵盖可能造成危害的捏造信息。
采取行动：
AI 前景广阔，但也伴随着潜在的危险。了解 AI 的潜在风险并采取积极措施将风险降至最低，可为企业带来竞争优势。
使用 IBM watsonx.governance，各组织可在一个集成平台上指导、管理和监控 AI 活动。IBM watsonx.governance 可对任意供应商的 AI 模型进行治理，评估模型的准确性，并对公平性、偏见及其他各项指标开展监测。
1 自然语言处理领域深度学习的能源与政策考量，arXiv，2019 年 6 月 5 日。
2 降低 AI “耗水量”：揭示并解决 AI 模型的隐性水足迹问题，arXiv，2023 年 10 月 29 日。
3 暂停大型 AI 实验：一封公开信，生命未来研究所，2023 年 3 月 22 日。
4 AI“教父”Geoffrey Hinton 离职谷歌，警示技术潜在风险，BBC，2023 年 5 月 2 日。
5 AI 风险声明，人工智能安全中心，2024 年 8 月 25 日获取。
6 2023 年就业未来报告，世界经济论坛，2023 年 5 月。
7 可信 AI 伦理指南，欧盟委员会，2019 年 4 月 8 日。
8 经合组织 AI 原则概述，OECD.AI，2024 年 5 月。
9 AII 风险管理框架，NIST，2023 年 1 月 26 日。
10 人工智能：面向联邦机构及其他相关主体的责任归属框架，美国政府问责局，2021 年 6 月 30 日。
11 新罕布什尔州调查伪造拜登语音自动电话事件——初选前意图阻挠选民投票，美联社新闻，2024 年 1 月 23 日。