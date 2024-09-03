AI 十大隐患与风险及应对策略

2023 年 3 月，也就是 OpenAI 推出 ChatGPT 仅 4 个月后，一众科技领域领军人物联名发布公开信，呼吁立即暂停训练“比 GPT-4 更强大的 AI 系统”，暂停期为 6 个月。3 两个月后，被誉为“AI 教父”之一的 Geoffrey Hinton 发出警告，称 AI 的飞速发展或许很快就会超越人类智能。4 随后，又有一份由 AI 科学家、计算机科学专家及其他知名人士联署的声明发布，呼吁采取措施降低 AI 带来的灭绝风险，并将该风险与核战争和流行病造成的威胁相提并论。5

尽管这类关乎人类存亡的风险，常被认为相较于其他 AI 风险缺乏即时性，但它们的重要性仍不容小觑。强 AI（又称通用 AI）是一种具备人类级智能的理论性机器概念；而超级人工智能则指一种假想中的高级 AI 系统，其智能水平远超人类。

采取行动：



尽管强 AI 与超级人工智能看似只存在于科幻作品之中，但各类组织仍可为这些技术的到来做好准备：

随时了解 AI 研究的最新动态。

构建可靠的技术堆栈，并乐于尝试最新的 AI 工具。