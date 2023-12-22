当 AI 由于偏见而犯错，例如，拒绝为特定群体提供机会、错误识别其照片或对其进行不公正的惩罚时，违规组织的品牌形象及声誉都会受到损害。与此同时，这些群体中的人和整个社会都可能在不知不觉中遭受伤害。以下是一些有关 AI 差异和偏见及其潜在危害的典型案例。

在医疗保健领域，女性或少数群体的数据代表性不足可能会导致预测性 AI 算法出现扭曲。2例如，计算机辅助诊断 (CAD) 系统对非裔美国人患者的诊断准确率比白人患者低。

虽然 AI 工具可以简化搜索过程中简历扫描的自动化，以帮助识别理想的候选人，但所请求的信息和筛选出的答案可能会导致不同群体之间的结果不成比例。例如，如果一则招聘广告使用“忍者”一词，它可能会吸引更多的男性而不是女性，尽管这绝不是工作要求。3

作为图像生成的测试，彭博社要求创建 5,000 多张 AI 图像，结果发现“Stable Diffusion 模型的结果显示，这个世界是由白人男性 CEO 统治的。女医生、律师或法官屈指可数。黑皮肤的男性会犯罪，而黑皮肤的女性则以翻汉堡为生。” 4Midjourney 进行了一项类似的 AI 艺术生成研究，要求AI 提供专业人士的图像。Midjourney 展示了不同年龄段的人，但老年人始终是男性，这强化了女性在职场角色的性别偏见。5



刑事司法系统中的一些组织使用的人工智能驱动预测性警务工具，旨在识别犯罪可能发生的区域。然而，这些工具通常依赖历史逮捕数据，可能会加剧现有的种族定性模式，并导致对少数族裔社区的过度攻击。6

