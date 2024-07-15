什么是多模态 AI？

不同于传统 AI 模型通常只处理单一类型的数据，多模态 AI 能够结合并分析不同形式的数据输入，从而获得更全面的理解并生成更可靠的输出结果。

例如，多模态模型可以接收一张风景照片作为输入，并生成一份关于该地点特征的书面摘要。或者，它可以接收景观的书面概述，并根据描述生成图像。这种跨多种模式工作的能力为这些模型提供了强大的功能。

OpenAI 于 2022 年 11 月推出了 ChatGPT，迅速将生成式 AI 名声大噪。ChatGPT 是单模态 AI，旨在接收文本输入，并使用自然语言处理 (NLP) 生成文本输出。

多模态 AI 支持多种输入和输出类型，使生成式 AI 更加强大实用。例如，Dall-e 是 Open AI 对其 GPT 模型的初步多模态实现，但 GPT-4o 也为 ChatGPT 引入了多模态功能。

多模态 AI 模型可以结合来自各种数据源和媒体的信息，从而可以对数据实现更全面细致的理解。这使得 AI 能够做出更明智的决策并生成更准确的输出。

通过利用不同的模态，多模态 AI 系统在图像识别、语言翻译和语音识别等任务中可实现更高的准确性和稳健性。整合不同类型的数据有助于捕捉更多背景信息，减少歧义。多模态 AI 系统能够更好地处理噪声和数据缺失。如果一种模态不可靠或不可用，系统可以依靠其他模态来维持性能。

多模态 AI 可实现更自然、更直观的界面，带来更好的用户体验，从而增强人机交互。例如，虚拟助手可以理解和响应语音指令和视觉提示，从而使交互更顺畅、更高效。

想象一下，一款聊天机器人既可以与您谈论您的眼镜，还可以根据您分享的照片提出尺寸建议，或者一款鸟类识别应用程序既可以通过图像来识别特定鸟类，还可以通过“聆听”鸟叫声的音频剪辑来确认其种类。可跨多个感官维度运行的 AI 可以为用户提供更有意义的输出，以及更丰富的数据处理方式。