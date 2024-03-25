文献经常将强化学习与监督学习和无监督学习进行对比。监督学习 会使用手动标记的数据来生成预测或分类。无监督学习 旨在从未标记的数据中发现和学习隐藏的模式。与监督学习不同，强化学习不使用正确或错误行为的标记示例。但强化学习也不同于无监督学习，因为强化学习是通过反复试验和奖励函数来学习，而不是通过提取隐藏模式的信息来学习。2

监督学习和无监督学习方法假设输入数据的每条记录独立于数据集中的其他记录，但每条记录都实现了一个通用的底层数据分布模型。这些方法通过预测准确性的最大化来衡量模型性能，进而学习进行预测。

相比之下，强化学习会将学习转化为行动。强化学习假设输入数据是相互依赖的元组（即，一个有序数据序列），并以“状态-动作-奖励”的形式组织这些数据。强化学习算法的很多应用均旨在通过正强化来模仿现实的生物学习方法。

请注意，尽管文献中很少将两者进行比较，但强化学习也不同于自监督学习。自监督学习是一种无监督学习形式，它使用从未标记的训练数据中得出的伪标签作为基本事实来衡量模型的准确性。然而，强化学习不会产生伪标签或根据基本事实进行测量，它不是一种分类方法，而是一种行动学习方法。然而，这两者结合起来却带来了令人鼓舞的结果。3