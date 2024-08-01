主页 topics 什么是蒙特卡罗模拟？ 什么是蒙特卡罗模拟？
了解蒙特卡罗模拟，这种计算算法使用重复的随机抽样，确定产生一系列结果的可能性
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什么是蒙特卡罗模拟？

蒙特卡罗模拟，也称为蒙特卡罗方法或多概率模拟，是一种用于预估不确定事件之可能结果的数学方法。 蒙特卡罗方法由 John von Neumann 和 Stanislaw Ulam 在二战期间发明，旨在改善不确定条件下的决策。 它以著名的赌城摩纳哥命名，因为可能性要素是建模方法的核心，类似于轮盘赌游戏。

自推出以来，蒙特卡罗模拟评估了许多现实场景中的风险影响，如 人工智能、股票价格、销售预测、项目管理和定价等。 它们比具有固定输入的预测模型更具优势，例如能够进行敏感度分析或计算输入的相关性。 敏感度分析使决策者可以了解各个输入对给定结果的影响，相关性帮助他们理解任何输入变量之间的关系。
蒙特卡罗模拟如何工作？

与普通的预测模型不同，蒙特卡罗模拟根据一组预估范围的值（而非一组固定输入的值）预测一组结果。 换句话说，蒙特卡罗模拟可针对具有内在不确定性的任何变量，利用概率分布（如均匀分布或正态分布），构建可能结果的模型。 然后，每次使用介于最小值和最大值之间的一组不同的随机数，重新计算结果。 在典型的蒙特卡罗试验中，这个计算可以重复数千次，以产生大量可能的结果。

蒙特卡罗模拟由于准确性较高，也适用于长期预测。 随着输入数量的增加，预测数量也会增加，使您能够以更高的准确性预测更长时间段内的结果。 蒙特卡罗模拟完成后，会产生一系列可能的结果，并说明每个结果的出现概率。

蒙特卡罗模拟的一个简单示例是计算掷两个标准骰子的概率。 共有 36 种骰子点数组合。 基于此，可手动计算特定结果的概率。 使用蒙特卡罗模拟，您可以模拟掷骰子 10,000 次（或更多次），以实现更准确的预测。
如何使用蒙特卡罗方法

无论使用何种工具，蒙特卡罗方法都包括三个基本步骤：

  1. 建立预测模型，确定要预测的因变量以及驱动预测的自变量（也称为输入、风险或预测变量）。
  2. 指定自变量的概率分布。 使用历史数据和/或分析师的主观判断，定义一系列可能的值，并为每个值分配概率权重。
  3. 重复运行模拟，生成自变量的随机值。 一直重复，直到收集到足够数量的结果，可以构成几乎无限的可能组合的代表性样本。

通过修改用于模拟数据的基础参数，您可以根据需要运行任意数量的蒙特卡罗模拟。 但是，您还需要通过计算方差和标准偏差，得出样本中的差异范围，这是通常使用的分布测度。 给定变量的方差是变量与其预期值之间方差的期望值。 标准差是方差的平方根. 一般来说，方差越小越好。
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虽然您可以使用许多工具（如 Microsoft Excel）执行蒙特卡罗模拟，但最好使用成熟的统计软件程序，例如针对风险分析和蒙特卡罗模拟进行优化的 IBM SPSS Statistics。 IBM SPSS Statistics 是功能强大的统计软件平台，提供一系列强大的功能，帮助组织从数据中获得切实可行的洞察。

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