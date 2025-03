通常会产生令人印象深刻的结果的过程,也是导致生成式模型产生 幻觉 :当它们输出不正确或误导性的信息时。当模型在训练数据集中感知到现实世界中不存在的模式时,幻觉或虚构就会发生。

例如,向 ChatGPT-4o mini 询问“Seinfeld 哪一集讲 Kramer 去了孟加拉国?”,返回的答案如下:

Kramer 在《Seinfeld》第 145 集“The Little Jerry”中前往孟加拉。这是该节目的第 145 [sic]集,原本在第 8 季播出。在该集中,Kramer 卷入了一起从孟加拉进口玩具的阴谋。

虽然 The Little Jerry 是《Seinfeld》的第 145 集,并在第 8 季播出,但它以 Kramer 购买和训练一只公鸡—与剧集同名的 Little Jerry 为特点。再次向 聊天机器人 提出相同的问题,返回了第二个不同的幻觉:

Kramer 在名为“The Maldives”的剧集中去了孟加拉国,这是第 9 季的第 18 集。在这一集中,他试图在旅行后开始新的生活,故事情节围绕着他成为“孟加拉”渔民的想法展开。

实际上,《Seinfeld》第 9 季第 18 集是是 The Frogger,在其中,Kramer 只去了警察局。《Seinfeld》中没有叫做 The Maldives 的一集。在整集节目中,Kramer 也从未去过孟加拉国。