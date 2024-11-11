内容生成行为是生成式 AI 模型与其他类型 AI 的区别所在。生成模型是一种先进的 神经网络 ，它模仿人脑的结构，应用复杂的 机器学习算法 来处理训练数据并产生新的输出。

生成式 AI 模型及其开发人员是过去几年中 AI 时代精神的主要推动者。生成式模型继续占据 AI 相关新闻的大部分报道，并吸引了大量关注和投资。