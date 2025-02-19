图形神经网络 (GNN) 是一种深度神经网络架构，在实际应用和前沿机器学习研究中都很流行。它们采用神经网络模型来表征实体及其关系的数据。这类网络对现实世界的数据挖掘、社交网络理解、知识图谱、推荐系统和生物信息学具有重要价值。

GNN 的开发从卷积神经网络 (CNN) 和循环神经网络 (RNN) 等深度学习算法中获得了灵感，但它们有几个关键区别。CNN 专为具有网格状结构的数据（如图像像素）设计任一像素最多可与八个相邻像素连接。相反，RNN 适合序列结构，其中每个元素最多可以连接到其他两个元素，如文本中的词序列。但在图形结构数据中，任何元素均可拥有一个或多个连接，且特定元素的连接数可能毫无规律可循。

图形神经网络是几何深度学习的一种实现1，可分为四个基本类别：

基于图形的学习，可学习类似图形的数据。

基于网格的学习，可学习类似图像的数据和其他可用网格描述的数据类型。

基于群组的学习，可学习信息如何与父群组关联。当数据来自球体等群组（例如来自全球不同来源的地质数据）时，这种方法尤为强大。

基于网状的学习，可学习信息如何在不规则网格中传播，例如分析和预测物体三维模型的元素。

GNN 是一个活跃的人工智能研究领域，但已获得 Python 等语言构建的库和工具包（包括 TensorFlow 和 PyTorch框架）的充分支持。