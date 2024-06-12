这是一种简单但功能强大的时间序列分析技术，如果您的数据包含跨时间步长的相关性，则可以提供高度可解释且有效的预测。跨时间步长的相关性称为自相关性，因为它是衡量值与自身相关程度的指标。纯线性过程将在整个时间序列中与其自身完美自相关，从而可以使用自回归过程根据先前的值准确地预测下一个值。完全随机的过程（如白噪声）不会有自相关性，因为我们无法通过过去的值来预测当前或未来的值。



时间序列是随时间推移对同一变量或一组变量进行的一系列测量。通常，在均匀间隔的时间进行测量，例如每小时、每月或每年。 举个例子，我们可能会有一个值来衡量一个国家的航空旅客数量，并且每个月都会进行测量。在这种情况下，y 代表测量的乘客人数，并强调测量值随时间的推移而存在。t 的值用作下标而不是通常的 i，以表示 y t 代表任何时间的 y 值。