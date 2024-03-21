协同过滤是一种推荐系统。它根据相似行为对用户进行分组，并根据群组特征推荐新物品。
协同过滤是一种信息检索方法，它根据具有相似偏好和行为的其他用户与该商品的交互方式来向用户推荐该商品。换句话说，协同过滤算法根据行为对用户进行分组，并使用一般群组特征向目标用户推荐商品。协同推荐系统的运作原则是行为相似的用户具有相似的兴趣和品味。1
协同过滤是两种主要推荐系统类型之一，另一种是基于内容的推荐系统。后一种方法使用商品特性来推荐与特定用户过去与之积极交互的商品类似的商品。2 协同过滤侧重于根据用户相似性来推荐商品，而基于内容的过滤则仅根据商品配置文件的特征来推荐商品。基于内容的过滤针对某个特定用户的偏好进行推荐，而不是像协同过滤那样针对某个群体或类型进行推荐。
近年来，从亚马逊等电子商务、社交媒体到流媒体服务，这两种方法在现实世界中得到了广泛应用。协作式系统和基于内容的系统共同构成了混合推荐系统。事实上，早在 2009 年，Netflix 就在其 Netflix 有奖竞赛中采用了混合推荐系统。
协同过滤使用矩阵来为其系统中的每个商品映射用户行为。然后，系统会从此矩阵中提取值以绘制为向量空间中的数据点。接着，各种指标会测量各点之间的距离，以此来计算“用户-用户”和“商品-商品”的相似性。
在协同过滤的标准设置中，我们有一组 n 个用户和一组 x 个商品。每个用户对每个商品的个人偏好都会显示在用户-商品矩阵（有时称为“用户评分矩阵”）中。在这里，用户以行表示，商品以列表示。在 Rij 矩阵中，给定的值表示用户 u 对商品 i 的行为。这些值可能是用户提供的连续数字（例如评分），也可能是二进制值（表示给定用户是查看还是购买了该商品）。以下是某书店网站的用户时间矩阵示例：
该矩阵显示用户对现有不同书籍的评分。协同过滤算法比较用户对每本书的评分。通过根据这些评分识别类似的用户或商品，协同过滤算法可以预测目标用户未见过的书籍的评分（在矩阵中以空值表示），并据此向目标用户推荐（或不推荐）这些书籍。
此处使用的示例矩阵是完整的，因为它仅限于四个用户和四个商品。但是，在实际场景中，已知用户对商品的偏好往往有限，这使得用户-商品矩阵比较稀疏。3
协同推荐算法如何确定不同用户之间的相似性？如上所述，向量空间中的邻近性是一种主要方法。但是，用于确定邻近性的特定指标可能会有所不同。余弦相似度和 Pearson 相关系数就是两个此类指标。
余弦相似度表示两个向量之间角度的测量值。比较向量包含给定用户或商品的评分子集。余弦相似度分数可以是介于 -1 到 1 之间的任何值。余弦分数越高，两个商品就越相似。一些资料推荐在高维特征空间中使用这个指标。在协同过滤中，向量点直接从用户-商品矩阵中提取。余弦相似度由以下公式表示，其中 x 和 y 表示向量空间中的两个向量：4
PCC 通过计算两个用户或商品各自评分之间的相关性，帮助衡量商品或用户之间的相似度。PCC 介于 -1 到 1 之间，表示负相关和完全相同的相关性。与余弦相似度不同，PCC 使用给定用户或商品的所有评分。例如，如果计算两个用户之间的 PCC，我们使用以下公式，其中 a 和 b 是不同的用户，rai 和 rbi 是该用户对商品 i 的评分：5
协同过滤系统主要有两种：一种基于内存，一种基于模型。
基于内存的推荐系统或基于邻居的系统是 k 最近邻分类器的扩展，因为它们试图根据相似用户或一组商品来预测目标用户对给定商品的行为。基于内存的协同过滤系统可以分为两个子类型：
有时，文献会将基于内存的方法描述为基于实例的学习方法。这指的是基于用户和物品的过滤如何针对特定的用户-物品交互实例做出预测，例如目标用户对未看过的电影的评分。
相比之下，基于模型的协同过滤方法则会创建数据的预测性机器学习模型。该模型使用用户-商品矩阵中的当前值作为训练数据集，并使用结果模型对缺失值进行预测。因此，基于模型的协同过滤方法使用数据科学技术和机器学习算法（例如决策树、贝叶斯分类器和神经网络）向用户推荐商品。8
矩阵分解是一种被广泛讨论的协同过滤方法，且通常被归类为一种潜在因子模型。作为一种潜在因子模型，矩阵分解功能会假设“用户-用户”或“商品-商品”相似性可通过选定数量的特征来确定。例如，可仅使用书籍类型和用户年龄或性别来预测用户的书籍评分。因此，此低维表示旨在通过根据从用户反馈数据中提取的某些选定特征来描述商品和用户的特征，从而解释书籍评分。9 由于它减少了给定矢量空间的特征数，因此矩阵分解也可用作一种降维方法。10
与基于内容的系统相比，协同过滤能更有效地为用户提供新颖的推荐。基于协作的方法是从与目标用户有共同兴趣的用户池中获取推荐。例如，如果一个用户组喜欢与目标用户相同的一组商品，但也喜欢目标用户不知道的另一个商品，因为它与前一组商品没有共同特征，那么协同过滤系统就会向用户推荐这个新商品。协作过滤可以推荐目标用户可能未曾考虑过但仍然吸引其用户类型的商品。11
冷启动问题可能是协同过滤系统最常被人提及的一项缺点。当新用户（甚至还可能是新商品）进入系统时，便会出现此问题。由于该用户缺少商品交互历史记录，系统便无法评估新用户与现有用户的相似性或关联性。相比之下，基于内容的系统则更擅长处理新商品，虽然此类系统在为新用户提供推荐方面也存在困难。12
数据稀疏是困扰协同过滤的推荐系统的另一主要问题。如前所述，协同过滤推荐系统通常缺少有关系统中大多数商品的用户偏好的数据。因此，系统的大部分特征空间均为空，而此情况便被称为“数据稀疏”。随着数据稀疏的加剧，各矢量点会变得差异很大，因而预测模型在识别解释模式方面会变得不太有效。13 这是矩阵分解以及相关的潜在因子方法（例如奇异值分解）在协同过滤中广为使用的一大原因，因为它可通过减少特征数来缓解数据稀疏问题。为解决此问题而实施的其他方法还可能涉及用户需自行评估并提供有关个人兴趣的信息；而随后，系统可使用这些信息来过滤推荐内容。
过去的研究将推荐作为一个预测或分类问题来处理，而近期的大量协同过滤推荐研究则认为，推荐应被理解为一个连续的决策问题。在这种范式中，强化学习可能更适合解决协同过滤推荐问题。这种方法认为，协同过滤推荐会根据用户与商品的互动进行实时更新；当用户跳过、点击、评分、购买建议的商品时，该协同过滤推荐模型会根据这些反馈制定最佳策略来推荐新商品。14 最近的协同过滤推荐研究提出了各种各样的强化学习应用程序来解决可变的长期用户兴趣，这对基于内容的过滤和协作过滤都带来了挑战。15
我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和护栏选项。
立即购买单用户或多用户订阅，即可访问我们完整的包含 100 多个在线课程的目录，以低廉的价格扩展您的技能。
本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
1"协同过滤“，《机器学习和数据挖掘百科全书》，Springer，2017 年。Mohamed Sarwat 和 Mohamed Mokbel，“协同过滤”，《数据库系统百科全书》，Springer，2018 年。
2 Prem Melville 和 Vikas Sindhwani，”推荐系统“，《机器学习和数据挖掘百科全书》，Springer，2017 年。
3 YUE SHI、MARTHA LARSON 和 ALAN HANJALIC，”用户-商品矩阵以外的协同过滤：技术现状调查和未来的挑战“，《ACM 计算调查》，第 47 卷，第 1 期，2014 年，https://dl.acm.org/doi/10.1145/2556270。Kim Falk，《实用的推荐系统》，Manning Publications，2019 年。
4 Elsa Negre，“信息和推荐系统”，第 4 卷，Wiley-ISTE，2015 年。Sachi Nandan Mohanty、Jyotir Moy Chatterjee、Sarika Jain、Ahmed A. Elngar 和 Priya Gupta，“使用机器学习和人工智能的推荐系统”，Wiley-Sciencer，2020 年。
5 Kim Falk，“实用推荐系统”，Manning Publications，2019 年。J. Ben Schafer、Dan Frankowski、Jon Herlocker 和 Shilad Sen，“协同过滤推荐系统”，《自适应网络：网络个性化的方法和策略》，Springer，2007 年。
6 Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。Prem Melville 和 Vikas Sindhwani，“推荐系统”，Springer，2017 年。
7 Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。Kim Falk，“实用推荐系统”，Manning Publications，2019 年。
8 Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。
9 Prem Melville 和 Vikas Sindhwani，“推荐系统”，《机器学习和数据挖掘百科全书》，Springer，2017 年。Yehuda Koren、Steffen Rendle 和 Robert Bell，“协同过滤的进展”，《推荐系统手册》，第 3 版，Springer，2022 年。
10 Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。
11 Sachi Nandan Mohanty、Jyotir Moy Chatterjee、Sarika Jain、Ahmed A. Elngar 和 Priya Gupta，“使用机器学习和人工智能的推荐系统”，Wiley-Sciencer，2020 年。Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。
13 Charu Aggarwal，《推荐系统：教科书》，Springer，2016 年。Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，“深度学习”，MIT Press，2016 年。
13 Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，“深度学习”，MIT Press，2016 年。
14 Guy Shani、David Heckerman、Ronen I. Brafman，“基于 MDP 的推荐系统”，《机器学习研究杂志》，第 6 卷，第 43 期，2005 年，第 265-1295 页，https://www.jmlr.org/papers/v6/shani05a.html。Yuanguo Lin、Yong Liu、Fan Lin、Lixin Zou、Pengcheng Wu、Wenhua Zeng、Huanhuan Chen、Chunyan Miao，“推荐系统强化学习的调查”，《IEEE 神经网络和学习系统汇刊》，2023 年，https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10144689。M. Mehdi Afsar、Trafford Crump 和 Behrouz Far，“基于强化学习的推荐系统：一项调查”，《ACM 计算调查》，第 55 卷，第 7 期，2023 年，https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3543846。
18 Xinshi Chen、Shuang Li、Hui Li、Shaohua Jiang、Yuan Qi、Le Song，“基于强化学习的推荐系统的生成式对抗用户模型”，《第 36 届国际机器学习会议会议录》，PMLR，第 97 期，2019 年，第 1052-1061 页， http://proceedings.mlr.press/v97/chen19f.html。Liwei Huang、Mingsheng Fu、Fan Li、Hong Qu、Yangjun Liu 和 Wenyu Chen，“基于深度强化学习的长期推荐系统”，《基于知识的系统》，第 213 卷，2021 年， https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950705120308352。