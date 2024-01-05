主成分分析 (PCA) 可能是最为常见的降维方法。它是一种特征提取技术，这意味着它可组合和转换数据集的原始特征以生成新特征（即，主成分）。就本质而言，PCA 会从模型中选择一部分变量，而这些变量会共同构成原始变量集中所存在的大多数方差或所有方差。然后，PCA 会将数据投影到由这些变量所定义的新空间中。4

例如，假设我们有一个关于蛇的数据集，其中包含五个变量：体长 (X 1 )、最宽处的身体直径 (X 2 )、毒牙长度 (X 3 )、体重 (X 4 ) 和年龄 (X 5 )。当然，这五个特征中的某些特征可能是相关的，如体长、直径和体重。这种特征的冗余会导致数据稀疏和过拟合，从而降低由这些数据生成的模型的方差（或通用性）。PCA 从这些数据中计算出一个新变量 (PC 1 )，该变量将两个或多个变量合并在一起，并使数据方差最大化。通过合并潜在的冗余变量，PCA 还能创建一个比初始模型变量更少的模型。因此，由于我们的数据集一开始有五个变量（即五维），缩小后的模型可以有一到四个变量（即一到四维）。然后将数据映射到这个新模型上。5

这个新变量不是原来的五个变量，而是通过原始数据的协方差矩阵的线性变换计算的组合特征。具体来说，我们的组合主成分是协方差矩阵中最大特征值对应的特征向量。我们还可以结合其他变量创建其他主成分。第二个主成分是第二大特征值的特征向量，依此类推。6