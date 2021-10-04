回归问题使用与分类问题类似的概念，但在此情况下，会使用 k 个最近邻的平均值来预测某一分类。此处的主要区别在于：分类被用于离散值，而回归则被用于连续值。但在进行分类之前，还须定义距离。欧几里德距离是最常用的距离，而下文将对其进行详细介绍。

此外还需注意，KNN 算法也是一系列“懒惰学习”模型的其中一部分；因此，它只存储训练数据集，而不会经历训练阶段。这也意味着，所有计算均会在进行分类或预测时进行。由于它严重依赖内存来存储所有训练数据，因此也被称为基于实例或基于内存的学习方法。

在这篇 1951 年的论文中，Evelyn Fix 和 Joseph Hodges 被认为是提出了有关 KNN 模型的最初想法，而 Thomas Cover 在他的研究“最近邻模式分类”中扩展了他们的概念。虽然它不像以前那样普及，但由于其简便性和准确性，仍是大众在数据科学领域最早学习的算法之一。但是，随着数据集的增长，KNN 变得越发低效，从而降低了整体模型性能。它通常用于简单的推荐系统、模式识别、数据挖掘、金融市场预测、入侵检测等。