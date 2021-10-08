企业信息检索系统早在公共互联网出现之前就存在了。实施多用户大型机系统的最早优点之一是，它们通过在大型文档存储库中找到文本字符串的精确匹配来辅助信息发现。

随着桌面计算和企业内联网的发展，IBM Storage 和信息检索系统 (STAIRS) 以及本地搜索工具 FAST（后被 Microsoft 收购）等企业搜索解决方案成为企业计算领域的主流。

然而，免费、可公开访问的网络搜索引擎（例如 Google，及其前辈 AltaVista）的兴起和普及，从根本上改变了用户对信息检索、内容发现和企业搜索平台的期望。

面对企业搜索工具必须检查的数据量和种类的快速增长，结果检索速度已成为认知搜索算法性能的一个关键指标。当今的智能搜索解决方案必须建立在能够满足大数据工作量性能需求的架构上。由于可提供必要的可扩展性，因此具有广泛 API 驱动的整合和自动化功能的云基础设施通常最适合完成这项任务。