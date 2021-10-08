什么是智能搜索？

Artificial Intelligence

 

什么是智能搜索？

由人工智能技术支持的智能搜索消除了数据孤岛，帮助员工和客户快速轻松地找到所需信息。

最终用户可使用智能搜索从任何位置（公司内部或外部）和数据集中提取信息，无论格式如何，这包括数据库中的大数据、文档管理系统、数字内容、网页、纸质文件等。智能搜索和企业搜索是自然语言搜索、AI 搜索或人工智能驱动的搜索以及认知搜索的同义词。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

立即订阅

智能搜索的历史和演变

企业信息检索系统早在公共互联网出现之前就存在了。实施多用户大型机系统的最早优点之一是，它们通过在大型文档存储库中找到文本字符串的精确匹配来辅助信息发现。

随着桌面计算和企业内联网的发展，IBM Storage 和信息检索系统 (STAIRS) 以及本地搜索工具 FAST（后被 Microsoft 收购）等企业搜索解决方案成为企业计算领域的主流。

然而，免费、可公开访问的网络搜索引擎（例如 Google，及其前辈 AltaVista）的兴起和普及，从根本上改变了用户对信息检索、内容发现和企业搜索平台的期望。

面对企业搜索工具必须检查的数据量和种类的快速增长，结果检索速度已成为认知搜索算法性能的一个关键指标。当今的智能搜索解决方案必须建立在能够满足大数据工作量性能需求的架构上。由于可提供必要的可扩展性，因此具有广泛 API 驱动的整合和自动化功能的云基础设施通常最适合完成这项任务。

专家荟萃 | 播客

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们的世界级专家团队，包括工程师、研究人员、产品负责人等，他们将穿透 AI 的喧嚣，为您带来最新的 AI 新闻和见解。
观看片段

智能搜索与传统搜索引擎

企业无法使用 Google 或其他传统搜索引擎来找到特定于企业的答案，例如“为什么我们的新产品发货延迟了？”或“上周我们报告的最大客户挑战是什么？”。智能搜索与搜索引擎和网络搜索（如 Bing、Google 搜索或 AskJeeves）不同，它会显示特定于您业务的信息和答案。

人工智能为智能搜索提供支持，使工具获得以下能力：

  • 理解人类语言。业务数据会不断更新，并以特定于领域的术语写入。自然语言处理功能使智能搜索应用程序能够理解和查询来自多个数据源的数字内容。语义搜索和上下文理解使智能搜索能够分解日常语言和复杂文档中的语言细微差别、同义词和关系。
  • 了解文档结构。智能搜索工具（例如 IBM Watson Discovery）具有文档理解 AI，可以扩展以理解许多数据源。机器学习使智能搜索能够学习特定于您的企业、行业或领域空间的文档的视觉结构。有了这种理解，智能搜索可以快速学习和识别页眉、页脚、图表和表格等元素。凭借开箱即用的功能，它可以识别合同、采购订单和发票等文档类型。
  • 充分利用机器学习。机器学习和深度学习可创建无缝、即时的查询建议，并随着时间的推移不断提高搜索查询结果的相关性，从而预测哪些信息将为用户提供最大价值。
  • 筛选搜索结果。细化和筛选搜索会缩小范围并在数据集合中查找特定信息。
  • 对内容进行分类。实体提取定位文本数据元素并将其分类到预定义的类别中，例如人名、产品、对象类型或组织。

智能搜索如何工作？

  • 连接数据源并采集数据：为了从任何地方提取答案和洞察，您需要连接并抓取所有的非结构化和结构化数据。“连接器”使您能够插入内容源，如 SalesforceBoxMicrosoft SharePoint数据库网络爬虫上传的数据
  • 索引内容：内容索引创建单个统一的搜索索引，以便对搜索结果进行同质排名，而无论其来源如何。
  • 丰富内容：查询和提取洞察分析的能力取决于从内容中提取元数据的能力。利用开箱即用的自然语言处理功能（例如实体提取和情感分析）对关键内容进行分类和识别，从而丰富您的内容。
  • 分析内容：识别文档内容，对其进行分类，并创建各部分内容之间的语义相关性。
  • 提供答案并显示洞察分析：智能评分算法对段落进行评级，为用户提供最准确、最相关的段落和片段，以回应查询。

智能搜索查询示例

智能搜索将自然语言查询中的术语与其索引信息中的内容进行比较。

  • 问题 -“我在工作中可以休多少天假？”
  • 短语和命令 -“我正在申请抵押贷款。”
  • 关键字 - “保险费率。”

智能搜索的优点

  • 发现推动决策的洞察分析：非结构化文本数据中隐藏着洞察分析。智能搜索应用程序使用自然语言处理来辨别含义，并在数据源（例如社交媒体（推文、LinkedIn）、客户反馈、电子商务报告和维护记录）之间建立关联，以快速准确地揭示实时洞察分析。
  • 让员工触手可及相关信息：使用智能搜索创建企业搜索平台、知识管理、内容管理系统或问答系统，以提供简单的全团队用户体验。
  • 提供规模化客户服务：每次都能给予客户正确答案，并提供更好的客户体验。客户想要的不仅仅是常见问题解答。现在，客户比以往任何时候都更希望在您的网站和移动设备应用程序上获得完全自助服务 - 虚拟代理和智能搜索让您的客户能够实现独立。自给自足的客户可以降低支持成本并提高客户满意度。

    智能搜索用例

    企业以非结构化和结构化形式存储多个来源的文档和数据。平均而言，员工每个工作日要花费 3 个小时来搜索信息。

    在公司非结构化数据中寻找洞察分析和答案应该很容易。现在是时候让您的企业通过智能搜索实现数据驱动了。

    • 节省时间。银行能够自动进行知识发现，在 2 分钟内完成 10 天的工作。了解更多
    • 节省资金。一家能源客户通过减少在其企业知识库中搜索相关信息所花费的时间，节省了价值超过 1000 万美元的时间。了解更多
    • 减少工作量。一家保险客户将阅读和分析内部企业数据的工作量减少了 90%。了解更多
    • 增加收入。律师事务所使用搜索应用程序来改进业务流程，并将工作效率提高四倍，从而产生高达 30% 的收入增长。了解更多
    您的组织准备好利用生成式 AI 吗？

    了解五种关键编排功能，这些功能可以帮助组织有效应对实施生成式 AI 的挑战。
    相关解决方案
    IBM watsonx Orchestrate

    使用 IBM® watsonx Orchestrate 轻松设计可扩展的 AI 助手和代理、自动执行重复任务并简化复杂流程。

         探索 watsonx Orchestrate
    自然语言处理工具和 API

    通过强大灵活的库、服务和应用组合，加速实现人工智能的商业价值。

         深入了解 NLP 解决方案
    AI 咨询与服务

    通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

         深入了解人工智能服务

    资源

    深入了解 IBM Granite

    IBM® Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
    NLP 初学者指南

    了解自然语言处理如何帮助您与计算机更自然地对话。
    2024 年 AI 实际应用

    我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
    利用 IBM 嵌入式 AI 增强您的应用程序

    深入了解 IBM 开发人员网站，访问博客、文章、时事通讯，并了解更多有关 IBM 嵌入式 AI 的信息。
    亲身体验生成式 AI

    学习基本概念并通过亲手实验、课程、指导项目、试用等方式培养您的技能。
    采取后续步骤

    使用 IBM® watsonx Orchestrate 轻松设计可扩展的 AI 助手和代理、自动执行重复任务并简化复杂流程。

         探索 watsonx Orchestrate 深入了解 NLP 解决方案