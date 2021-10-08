由人工智能技术支持的智能搜索消除了数据孤岛，帮助员工和客户快速轻松地找到所需信息。
最终用户可使用智能搜索从任何位置（公司内部或外部）和数据集中提取信息，无论格式如何，这包括数据库中的大数据、文档管理系统、数字内容、网页、纸质文件等。智能搜索和企业搜索是自然语言搜索、AI 搜索或人工智能驱动的搜索以及认知搜索的同义词。
企业信息检索系统早在公共互联网出现之前就存在了。实施多用户大型机系统的最早优点之一是，它们通过在大型文档存储库中找到文本字符串的精确匹配来辅助信息发现。
随着桌面计算和企业内联网的发展，IBM Storage 和信息检索系统 (STAIRS) 以及本地搜索工具 FAST（后被 Microsoft 收购）等企业搜索解决方案成为企业计算领域的主流。
然而，免费、可公开访问的网络搜索引擎（例如 Google，及其前辈 AltaVista）的兴起和普及，从根本上改变了用户对信息检索、内容发现和企业搜索平台的期望。
面对企业搜索工具必须检查的数据量和种类的快速增长，结果检索速度已成为认知搜索算法性能的一个关键指标。当今的智能搜索解决方案必须建立在能够满足大数据工作量性能需求的架构上。由于可提供必要的可扩展性，因此具有广泛 API 驱动的整合和自动化功能的云基础设施通常最适合完成这项任务。
企业无法使用 Google 或其他传统搜索引擎来找到特定于企业的答案，例如“为什么我们的新产品发货延迟了？”或“上周我们报告的最大客户挑战是什么？”。智能搜索与搜索引擎和网络搜索（如 Bing、Google 搜索或 AskJeeves）不同，它会显示特定于您业务的信息和答案。
人工智能为智能搜索提供支持，使工具获得以下能力：
智能搜索将自然语言查询中的术语与其索引信息中的内容进行比较。
企业以非结构化和结构化形式存储多个来源的文档和数据。平均而言，员工每个工作日要花费 3 个小时来搜索信息。
在公司非结构化数据中寻找洞察分析和答案应该很容易。现在是时候让您的企业通过智能搜索实现数据驱动了。
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