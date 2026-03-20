基于 OpenRAG 的 AI 驱动型企业搜索

借助由受治理且互联的数据驱动的、具备上下文感知能力的 AI 智能体，获取值得信赖的答案——无需重构平台，亦无锁定风险 

 

阅读了解为何访问所有数据至关重要 预约实时演示
在电脑前工作且头戴耳机的男士，而背景则呈现有抽象聊天和数据图表。
立即开始使用 OpenRAG 构建
开发者：使用开放式、可组合的技术，在数分钟内启动一个由智能体驱动的 RAG 应用。
立即开始

获取基于已验证业务知识的答案

文档浩如烟海，知识库零散分布，系统相互割裂。传统的 RAG 和搜索工具可能会返回不完整、不一致或不可信的结果。

将 OpenRAG 与 IBM watsonx.data 结合使用，将智能体式 AI 引入企业搜索，从而获得快速、可靠的洞察。
数分钟内，从试点到生产 01 无需重构即可连接到您的企业数据

无论数据存储在何处——文档、数据库、数据湖或内容存储库——您都可以直接访问，无需迁移或重新格式化数据。

 02 使用智能体式 AI 进行检索和“推理”

OpenRAG 能够动态选择最佳检索方法，无论是关键词、向量、混合检索，还是多步逻辑（即‘推理’），从而确保您的团队获得准确且具备上下文感知能力的答案。

 03 在您偏好的工具和工作流程中部署

通过使用 API，将 AI 搜索集成到业务应用、门户网站和仪表板中。在您的团队工作的地方，交付一致且安全的答案，并由 watsonx.data 中的企业级治理提供支持。

观看 OpenRAG 与 watsonx.data 的实际应用

了解为什么传统的 RAG 系统难以处理复杂的、多源的问题，以及 OpenRAG 如何通过智能体式、自适应的方法来交付更完整、更可靠的答案。一个合规性示例展示了 OpenRAG  如何将 AI 扎根于受治理的企业数据，从而实现大规模应用的准确性。

访问更多演示

实现更智能的搜索成果

配有电话与消息图标的数字化助手插画
借助智能体式、多步检索实现更高准确性

OpenRAG 通过调整检索策略（结合混合搜索、查询优化和“推理”循环）来提高精确度，从而为复杂的业务问题交付更完整、更可信的答案。

 
周围环绕数据图表与消息图标的客服代表插画
内置治理与安全性

通过对结构化和非结构化数据源应用一致的策略、数据沿袭和访问控制，watsonx.data 有助于确保 AI 系统在可信、互联的数据上运行。

 
被数字消息图标包围的现代化客服中心的插图
跨混合云和多云环境扩展的搜索

watsonx.data 连接到位于任何位置的受治理数据——无论是在云端、本地还是分布式环境——都无需复制或移动数据，有助于确保一致的 AI 搜索质量和访问控制。

 
被数字消息图标包围的现代化客服中心的插图
无缝集成到业务流程中

API 将 AI 搜索嵌入到员工门户、客户应用、知识工具和 BI 系统中。减少日常运营中的摩擦，并按照您的方式在所需位置部署 Enterprise Search。

 
配有电话与消息图标的数字化助手插画
借助智能体式、多步检索实现更高准确性

OpenRAG 通过调整检索策略（结合混合搜索、查询优化和“推理”循环）来提高精确度，从而为复杂的业务问题交付更完整、更可信的答案。

 
周围环绕数据图表与消息图标的客服代表插画
内置治理与安全性

通过对结构化和非结构化数据源应用一致的策略、数据沿袭和访问控制，watsonx.data 有助于确保 AI 系统在可信、互联的数据上运行。

 
被数字消息图标包围的现代化客服中心的插图
跨混合云和多云环境扩展的搜索

watsonx.data 连接到位于任何位置的受治理数据——无论是在云端、本地还是分布式环境——都无需复制或移动数据，有助于确保一致的 AI 搜索质量和访问控制。

 
被数字消息图标包围的现代化客服中心的插图
无缝集成到业务流程中

API 将 AI 搜索嵌入到员工门户、客户应用、知识工具和 BI 系统中。减少日常运营中的摩擦，并按照您的方式在所需位置部署 Enterprise Search。

 
采取后续步骤

了解基于 OpenRAG 的 AI 驱动型企业搜索如何助力您加速实现 AI 目标——无论您的企业规模大小。

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