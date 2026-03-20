借助由受治理且互联的数据驱动的、具备上下文感知能力的 AI 智能体，获取值得信赖的答案——无需重构平台，亦无锁定风险
文档浩如烟海，知识库零散分布，系统相互割裂。传统的 RAG 和搜索工具可能会返回不完整、不一致或不可信的结果。
将 OpenRAG 与 IBM watsonx.data 结合使用，将智能体式 AI 引入企业搜索，从而获得快速、可靠的洞察。
无论数据存储在何处——文档、数据库、数据湖或内容存储库——您都可以直接访问，无需迁移或重新格式化数据。
OpenRAG 能够动态选择最佳检索方法，无论是关键词、向量、混合检索，还是多步逻辑（即‘推理’），从而确保您的团队获得准确且具备上下文感知能力的答案。
通过使用 API，将 AI 搜索集成到业务应用、门户网站和仪表板中。在您的团队工作的地方，交付一致且安全的答案，并由 watsonx.data 中的企业级治理提供支持。
了解为什么传统的 RAG 系统难以处理复杂的、多源的问题，以及 OpenRAG 如何通过智能体式、自适应的方法来交付更完整、更可靠的答案。一个合规性示例展示了 OpenRAG 如何将 AI 扎根于受治理的企业数据，从而实现大规模应用的准确性。