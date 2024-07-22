知识管理 (KM) 就是在组织内识别、组织、存储和传播信息的过程。 当知识在组织中不易访问时，可能就会给企业带来非常昂贵的代价，因为他们需要花费宝贵的时间来寻找相关信息，而不是将时间用在完成以结果为中心的任务上。

知识管理系统 (KMS) 利用组织的集体知识，带来更好的运营效率。 这些系统由知识库提供支持。 它们通常是成功知识管理的关键，提供了一个集中的地方来存储信息，以方便信息访问。

制定知识管理战略的企业可以加强团队成员之间有组织地学习与协作，从而促进整个企业加速做出决策，更快实现业务成果。 它还能简化更多的组织流程，如培训和入职，最终提升员工满意度和维系率。