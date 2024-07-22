知识管理 (KM) 就是在组织内识别、组织、存储和传播信息的过程。 当知识在组织中不易访问时，可能就会给企业带来非常昂贵的代价，因为他们需要花费宝贵的时间来寻找相关信息，而不是将时间用在完成以结果为中心的任务上。
知识管理系统 (KMS) 利用组织的集体知识，带来更好的运营效率。 这些系统由知识库提供支持。 它们通常是成功知识管理的关键，提供了一个集中的地方来存储信息，以方便信息访问。
制定知识管理战略的企业可以加强团队成员之间有组织地学习与协作，从而促进整个企业加速做出决策，更快实现业务成果。 它还能简化更多的组织流程，如培训和入职，最终提升员工满意度和维系率。
知识管理的定义还包括三种类型的知识 — 隐性知识、隐式知识和显式知识。 这些类型的知识主要通过信息编纂来区分。
虽然有些学者 (PDF, 156 KB) （链接位于 IBM 外部）将知识管理流程总结为知识获取、创建、细化、存储、转移、共享和利用。 但这个过程可以进一步合成。 有效的知识管理系统通常涉及三个主要步骤：
企业可以利用许多工具来获得知识管理的好处。 知识管理系统的示例包括：
虽然知识管理解决方案有助于促进团队和个人之间的知识转移，但用户只有采用才能产生积极的结果。 因此，企业不应最小化推动知识管理取得成功的人类因素的价值。
借助正确的工具和策略，知识管理实践可在具体应用上取得成功，例如：
采用知识管理策略能给企业带来很多好处。 一些主要优势包括：
Watson Discovery 是一项 AI 驱动的获奖搜索技术，它消除了数据孤岛，并可以检索隐藏在企业数据中的信息。