学习率很重要，因为它可以指导 AI 模型从训练数据中有效地学习。

低学习率无法让模型在每一步都有足够的“学习”。模型更新参数的速度太慢，需要太长时间才能达到收敛。但这并不意味着高学习率就是答案。

如果学习率过高，算法就会出现“过冲”现象：即在纠正错误时走得太远。在这种情况下，算法需要较小的学习率，但也不能太小，以免学习效率低下。

举个例子，想象一个外星人来了解地球上的生命。外星人看到了猫、狗、马、猪和牛，并得出结论：所有动物都有四条腿。然后，外星人看到了一只鸡。这种生物也是动物吗？根据外星人的学习速度，他们会得出三种结论之一：

在最佳学习率下，外星人会得出结论，鸡也是动物。如果是这样的话，这一定意味着腿的数量不是决定某物是否是动物的关键因素。

如果外星人的学习率低，就无法从它这只鸡身上获得足够的洞察分析。外星人会得出结论，鸡不是动物，因为它们没有四条腿。外星人的学习能力很弱，在看到更多的鸡之前，它无法更新自己的思维。

在高学习率下，外星人会过度纠正。现在，它会得出这样的结论：因为鸡是一种动物，而且鸡有两条腿，所以所有动物都必须有两条腿。高学习率意味着模型一次学习的东西“太多”。

不同的学习率会导致不同的学习结果。最佳学习率是指能够让算法及时调整模型参数，同时又不会超过收敛点的学习率。