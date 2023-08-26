NER 自诞生以来已经取得了长足的进步，不断整合创新技术，并大大扩展了其实用性。但是，在评估 NER 技术时需要考虑一些值得注意的挑战。

尽管 NER 在英语等语言方面取得了很大进展，但对于许多其他语言，它的性能表现则不同。这通常是由于这些语言中缺少标签数据。跨语言 NER 涉及将知识从一种语言转移到另一种语言，是一个活跃的研究领域，可能有助于弥合 NET 语言差距。

有时，实体也可以嵌套在其他实体中，识别这些嵌套实体可能有一定难度。例如，在“宾夕法尼亚州立大学帕克分校成立于 1855 年”这句话中，“宾夕法尼亚州立大学”和“宾夕法尼亚州立大学帕克分校”都是有效实体。

此外，虽然一般的 NER 模型可以识别名称和位置等常见实体，但可能难以识别特定于某个领域的实体。例如，在医学领域，识别疾病名称或药物名称等复杂术语可能具有挑战性。特定领域的 NER 模型可以使用专门化、领域特定的数据进行训练，但获取这些信息本身就具有挑战性。

NER 模型还可能遇到更广泛的歧义问题（例如，“Apple”可能指水果或科技公司）；实体名称变体（例如，“USA”、“U.S.A.”、“United States”以及“United States of America”均指同一个国家）；有限的上下文信息（文本和/或句子没有包含足够的上下文，无法准确识别实体和对其进行分类）。

尽管 NER 面临挑战，但持续的进步正在不断提高其准确性和适用性，有助于最大限度地减少现有技术差距的影响。