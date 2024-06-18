AI 推理对于 AI 技术的进步至关重要，并为其最令人兴奋的应用奠定了基础，例如生成式 AI，这也是为流行的 ChatGPT 应用程序提供支持的能力。AI 模型依靠 AI 推理来模仿人们思考、推理和回应提示的方式。

AI 推理首先使用决策算法在大型数据集上训练 AI 模型。AI 模型由决策算法组成，这些算法在构造类似人脑的神经网络 - 大语言模型 (LLM) 上进行训练。例如，设计用于面部识别的 AI 模型可能需要在数百万张人脸图像上进行训练。最终，它学会了准确识别眼睛颜色、鼻子形状和头发颜色等特征，然后可以利用这些特征识别图像中的个人。