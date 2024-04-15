数据隐私和数据安全是不同但相关的学科。两者都是公司更广泛的数据治理战略的核心组成部分。

数据隐私侧重于数据主体（即拥有数据的用户）的个人权利。对组织而言，数据隐私的实践是一个实施政策和流程的问题，使用户能够根据相关的数据隐私法规控制自己的数据。

数据安全的重点是保护数据免遭未经授权的访问和滥用。对于组织而言，数据安全的实践主要是部署控制措施，防止黑客和内部威胁篡改数据。

数据安全通过确保只有正确的人才能出于正确的原因访问个人数据来加强数据隐私。数据隐私通过为任何数据集定义“正确的人员”和“正确的原因”来增强数据安全。