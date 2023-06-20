网络攻击（也称为网络黑客攻击）是指使用非常规或非法手段未经授权访问数字设备、计算机系统或计算机网络。
网络攻击（也称为网络黑客攻击）的典型例子是网络罪犯，他们利用安全漏洞或攻破安全措施闯入计算机或计算机网络来窃取数据。但网络攻击并不总是带有恶意。从技术上讲，操纵个人智能手机运行自定义程序的用户也是黑客。
恶意黑客已经建立了一个巨大的网络犯罪经济，非法者通过发起网络攻击或出售恶意软件或窃取的数据来获利。据一项估计（ibm.com 外部链接），这个地下市场是仅次于美国和中国的世界第三大经济体。
网络攻击的另一方面，网络安全社区越来越依赖道德黑客（具有助人而非犯罪意图的黑客）来测试安全措施、识别和解决安全缺陷以及预防网络威胁。道德黑客通过帮助公司加固安全系统，或与执法部门合作打击恶意黑客，以此谋生。
恶意黑客（有时称为“黑帽黑客”）自己进行网络攻击，或开发恶意软件或漏洞，然后在暗网上出售给其他黑客（例如，请参阅勒索软件即服务）。他们可能单独行动，也可能是有组织的黑客或网络犯罪团伙的成员。
经济利益是恶意黑客最常见的动机。他们通常会
窃取信息或个人数据（登录凭证、信用卡号、银行账号、社会保障编号），用来闯入其他系统或进行身份盗窃。
实行勒索，例如，使用勒索软件攻击或分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击来劫持数据、设备或业务运营，直到受害者支付赎金。根据 X-Force Threat Intelligence 指数，27% 的网络攻击会勒索受害者。
受雇进行企业间谍活动，从客户公司的竞争对手那里窃取知识产权或其他敏感信息
但是，恶意黑客实施或促成网络攻击也可能会各有其不同或额外动机。例如，心怀不满的员工可能纯粹因为被拒绝晋升而入侵雇主的系统。
有些黑客并不完全属于道德阵营或恶意阵营。这些黑客（有时称为“灰帽黑客”）未经许可闯入系统，但他们的行为并非出于恶意目的。相反，这些黑客会向所入侵的公司告知，他们在系统中发现的缺陷。他们可能会主动提出修复漏洞，以便收取费用甚至获得工作机会。虽然他们的初衷是好的，但这些义务黑客可能会不小心向恶意黑客提供新的攻击媒介。
一些业余程序员只是为了好玩、学习新知识，或因攻破高难度目标而声名鹊起。
“黑客行动主义者”是指通过黑客攻击系统来引起人们对社会和政治问题关注的活动家。松散的 Anonymous 组织可能是最著名的黑客行动组织，曾对俄罗斯政府等目标发动过攻击。
国家支持的黑客有民族国家的官方支持。他们与政府合作，监视对手，破坏关键基础设施或传播错误信息。这些黑客是道德的还是恶意的，仁者见仁智者见智。例如，对伊朗核设施的 Stuxnet 攻击（据信是由美国和以色列政府实施的），很可能被所有将伊朗核计划视为威胁的人视为是道德的。
没有所谓的“典型”黑客。黑客会根据他们的目标和所针对的系统使用不同的策略。黑客攻击可以很简单，例如发送大量网络钓鱼电子邮件以窃取任何被攻击者的密码，也可以像高级持续性威胁 (APT) 一样复杂，秘密潜伏在网络中数月，等待发动攻击的机会。
尽管如此，黑客们确实有一套他们广泛使用的标准工具。
专用操作系统：虽然黑客可以从标准 Mac 或 Microsoft 操作系统发起攻击，但许多人使用定制操作系统。例如，Kali Linux，一种专为渗透测试而设计的开源 Linux 发行版，在道德黑客中很受欢迎。
凭证破解工具：这些程序可以通过破解加密或发起蛮力攻击来发现密码，这些攻击使用机器人或脚本自动生成和测试潜在的密码，直到密码成功为止。
端口扫描程序：端口扫描程序远程测试设备中是否有开放和可用的端口，黑客可以利用这些端口来访问网络。
漏洞扫描程序：漏洞扫描程序在系统中搜索已知漏洞，使黑客能够快速找到目标的入口。
数据包分析器：这些工具分析网络流量以确定其来自何处、去往何处以及在某些情况下确定其包含哪些数据。
恶意软件：恶意软件或恶意程序是恶意黑客武器库中的关键武器。一些最常用的恶意软件类型包括：
勒索软件锁定受害者的设备或数据，并要求支付赎金才能解锁它们。
僵尸网络是由黑客控制、连接到互联网并感染恶意软件的设备组成的网络。黑客经常使用僵尸网络发起分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。
特洛伊木马伪装成有用的程序或隐藏在合法软件中，诱骗用户安装。黑客使用木马在用户不知情的情况下秘密远程访问设备或下载其他恶意软件。
间谍软件秘密收集敏感信息（例如密码或银行账户详细信息）并将其传输回攻击者。
20 世纪 80 年代初，一群被称为“414”的年轻黑客入侵了洛斯阿拉莫斯国家实验室和斯隆-凯特琳癌症中心等知名目标。虽然 414 这样做是为了好玩，并没有造成什么实际损害，但他们的黑客行为促使美国国会通过了《计算机欺诈和滥用法》，该法案正式将恶意黑客行为定为犯罪。
莫里斯蠕虫是最早的计算机蠕虫之一，1988 年作为一项实验被设计并发布到早期的互联网上。然而，它最终造成了比预期更大的损害。该蠕虫病毒导致数千台计算机脱机，停机和修复的相关费用估计高达 10,000,000 美元。该蠕虫病毒的程序员 Robert Tappan Morris 是第一个根据《计算机欺诈和滥用法》被判重罪的人。
2021 年，黑客使用勒索软件感染了 Colonial Pipeline 的系统，迫使该公司暂时关闭供应美国东海岸 45% 燃料的管道。黑客使用在暗网上找到的员工密码来访问网络。Colonial Pipeline Company 支付了 500 万美元的赎金以重新获取其对数据的访问权限。
任何依赖计算机系统实现关键功能的组织（包括大多数企业）都面临被黑客攻击的风险。要想不被黑客盯上是不可能的，但公司可以增加黑客入侵的难度。
根据 IBM 的数据泄露成本报告，凭据失窃和泄露是数据泄露最常见的攻击媒介。要求使用强密码可以使黑客更难窃取凭据，而多重身份验证 (MFA) 可以让黑客无法通过盗取的密码进入系统。一些组织强制要求使用密码管理器，以帮助员工为不同的帐户创建不同的密码，并避免重复使用密码。
社会工程攻击，有时被称为“人类黑客攻击”，使用的是心理操纵而非技术手段。培训员工识别和应对社会工程攻击可以帮助降低这些诈骗的效果。
黑客经常寻找容易的目标，选择破坏具有已知漏洞的网络。正式的补丁管理计划可以帮助公司随时更新软件供应商提供的安全补丁，使黑客更难入侵。
防火墙和入侵防御系统 (IPS) 可以帮助检测和阻止黑客进入网络。安全信息和事件管理 (SIEM) 软件可以帮助发现正在进行的黑客攻击。防病毒程序可以查找并删除恶意软件，端点检测和响应 (EDR) 平台可以自动响应 APT 等复杂的黑客攻击。远程员工可以使用虚拟专用网络 (VPN) 来防止通信被窃听。
上面已经提到，但依然值得强调的是：道德黑客是抵御恶意黑客的最佳防御措施之一。道德黑客可以使用漏洞评估、渗透测试、红队和其他服务，在黑客和网络威胁利用它们之前找到并修复漏洞和安全问题。