有些黑客并不完全属于道德阵营或恶意阵营。这些黑客（有时称为“灰帽黑客”）未经许可闯入系统，但他们的行为并非出于恶意目的。相反，这些黑客会向所入侵的公司告知，他们在系统中发现的缺陷。他们可能会主动提出修复漏洞，以便收取费用甚至获得工作机会。虽然他们的初衷是好的，但这些义务黑客可能会不小心向恶意黑客提供新的攻击媒介。

一些业余程序员只是为了好玩、学习新知识，或因攻破高难度目标而声名鹊起。

“黑客行动主义者”是指通过黑客攻击系统来引起人们对社会和政治问题关注的活动家。松散的 Anonymous 组织可能是最著名的黑客行动组织，曾对俄罗斯政府等目标发动过攻击。

国家支持的黑客有民族国家的官方支持。他们与政府合作，监视对手，破坏关键基础设施或传播错误信息。这些黑客是道德的还是恶意的，仁者见仁智者见智。例如，对伊朗核设施的 Stuxnet 攻击（据信是由美国和以色列政府实施的），很可能被所有将伊朗核计划视为威胁的人视为是道德的。