短信钓鱼是一种日益流行的网络犯罪形式。根据 Proofpoint 的 2023 年网络钓鱼状况报告（ibm.com 外部链接），2022 年，76% 的组织经历过短信钓鱼攻击。

有几个因素导致了短信钓鱼的增加。其一，实施这些攻击的黑客（有时被称为“短信钓鱼者”）知道受害者更有可能点击短信而不是其他链接。与此同时，垃圾邮件过滤器的进步使得其他形式的网络钓鱼（例如电子邮件和电话）更难到达目标。

自带设备 (BYOD) 和远程工作安排的增加也导致更多的人在工作中使用移动设备，从而使网络罪犯更容易通过员工的手机访问公司网络。