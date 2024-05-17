网络钓鱼在网络罪犯中很受欢迎，而且非常有效。根据 IBM 的数据泄露成本报告，网络钓鱼是最常见的数据泄露媒介，占所有泄露事件的 16%。网络钓鱼造成的泄露事件给组织造成的平均损失为 476 万美元，高于 445 万美元的总体平均泄露成本。

网络钓鱼是一种重大威胁，因为它利用的是人而不是技术漏洞。攻击者不需要直接破坏系统或智取网络安全工具。他们可以欺骗那些有权接触目标（无论是金钱、敏感信息还是其他东西）的人，让他们去做肮脏的勾当。

网络钓鱼者可能是单独的骗子，也可能是复杂的犯罪团伙。他们可以利用网络钓鱼达到许多恶意目的，包括身份盗窃、信用卡欺诈、金钱盗窃、敲诈勒索、账户接管、间谍活动等。

网络钓鱼的目标从普通人到大公司和政府机构，不一而足。在其中最著名的一次网络钓鱼攻击中，俄罗斯黑客利用伪造的密码重置电子邮件窃取了 Hillary Clinton 2016 年美国总统竞选活动的数千封电子邮件。1

由于网络钓鱼诈骗会操纵人类，因此标准的网络监控工具和技术无法始终捕获这些正在进行的攻击。事实上，在针对 Hillary Clinton 竞选活动的攻击中，甚至连竞选活动的 IT 帮助台也认为欺诈性的密码重置电子邮件是真实的。

要打击网络钓鱼，组织必须将先进的威胁检测工具与强大的员工教育相结合，确保用户能够准确识别和安全应对诈骗企图。