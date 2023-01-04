在《社会工程渗透测试》（ibm.com 外部链接）中，安全专家 Gavin Watson、Andrew Mason 和 Richard Ackroyd 写道，大多数假托由两个主要元素组成：角色和情境。

角色是诈骗者在故事中扮演的角色。为了在潜在受害者心目中树立信誉，诈骗者通常会冒充对受害者有权威的人，例如老板或高管，或者冒充受害者倾向于信任的人，例如同事、IT 员工或服务提供商。一些攻击者可能会试图冒充目标受害者的亲朋好友。

其情境就是骗子假造的故事情节，也就是骗子要求受害人为其做事的原因。情境可能是通用的，例如，“您需要更新您的帐户信息”，或者它们可能非常具体，尤其是当诈骗者针对特定受害者时。

为了使他们的角色仿冒和情境可信，威胁参与者通常会在线研究他们的角色和目标。这并不难做到。根据 Omdia 的一份报告，黑客可以根据来自社交媒体信息源和其他公共来源的信息编造一个令人信服的故事，这只需 100 分钟的概括性 Google 搜索。

使角色更可信的其他技巧包括伪造角色的电子邮件地址或电话号码，或完全未经授权访问角色的实际电子邮件帐户或电话号码，并使用它来发送消息。下面的例子或许可以让我们一窥假托诈骗的未来：2019 年，诈骗者通过使用人工智能 (AI) 冒充一家英国能源公司母公司 CEO 的声音，并拨打欺诈电话要求向该公司的供应商付款，从而骗取了 243,000 美元。