在典型的批量网络钓鱼攻击中，黑客会制作看似来自知名企业、组织甚至名人的欺诈性消息。然后，他们“散发并祈祷有人上钩”，向尽可能多的人不加区分地发送这些网络钓鱼消息，希望至少有一小部分人上当受骗，交出社会保障编号、信用卡号或账户密码等有价值的信息。

另一方面，鱼叉式网络钓鱼攻击是针对有权访问特定资产的特定个人的有针对性的攻击。

确定目标

大多数鱼叉式网络钓鱼攻击旨在通过诱骗某人向欺诈性供应商或银行账户付款或电汇，或诱骗他们泄露信用卡号、银行帐号或其他机密或敏感数据，从组织窃取大笔资金。

但是鱼叉式网络钓鱼活动可能还有其他破坏性目标：

传播勒索软件或其他恶意软件，例如，威胁参与者可能会发送恶意电子邮件附件，例如 Microsoft Excel 文件，该附件在打开时会安装恶意软件。



窃取用户名和密码等凭证，黑客可利用这些凭证发起更大规模的攻击。例如，黑客可能会向目标发送指向欺诈性网页的恶意链接，该欺诈性网页会引导目标“更新您的密码”。



窃取个人数据或敏感信息，如客户或员工的个人数据、公司财务或商业机密。

选择一个或多个目标

接下来，鱼叉式网络钓鱼者会确定一个合适的目标：可以直接访问黑客想要的资源的个人或群体，或者可以通过下载恶意软件间接提供访问权限的个人或群体。

鱼叉式网络钓鱼攻击通常针对具有网络或系统较高访问权限的中层、低层或新员工，他们在遵守公司政策和程序方面可能不太严格。典型的受害者包括有权付款的财务经理、具有管理员级别网络访问权限的 IT 管理员以及有权访问员工个人数据的人力资源经理。（其他类型的鱼叉式网络钓鱼攻击专门针对高管级别的员工；请参阅下面的“鱼叉式网络钓鱼、捕鲸和 BEC”。）

研究目标

攻击者通过研究目标信息来假冒目标身边的人：目标信任的人或组织，或者目标要对其负责的人。

由于人们在社交媒体和其他网络媒体上随意分享大量信息，网络罪犯不费吹灰之力就能找到这些信息。根据 Omdia 的一份报告，黑客经过大约 100 分钟的常规 Google 搜索后可以制作出令人信服的鱼叉式网络钓鱼电子邮件。一些黑客可能会侵入公司电子邮件帐户或消息传递应用，并花费更多时间观察对话以收集更详细的信息。

编制和发送消息

利用这项研究，鱼叉式网络钓鱼者可以创建有针对性的网络钓鱼信息，这些信息看起来可信，来自可信的来源或个人。

例如，假设“Jack”是 ABC Industries 的应付账款经理。通过简单地查看 Jack 的公开 LinkedIn 个人资料，攻击者可能会找到 Jack 的职位、职责、公司电子邮件地址、部门名称、上司的姓名和职位以及合作伙伴的姓名和职位。然后，他们使用这些详细信息向他发送一封来自他的上司或部门主管的可信电子邮件：

你好，Jack：

我知道你在处理 XYZ Systems 的发票。他们刚刚告诉我，他们正在更新付款流程，今后所有付款都要转到一个新的银行账户。这是他们最新的发票，其中包含新账户的详细信息。你今天可以付款吗？

电子邮件通常包含一些视觉线索，可以一目了然地强化被冒充发件人的身份，例如欺骗性电子邮件地址（例如，显示被冒充发件人的显示名称，但隐藏欺诈性电子邮件地址）、抄送类似的欺骗性同事电子邮件或电子邮件签名带有 ABC Industries 公司徽标。一些诈骗者能够侵入被冒充发件人的实际电子邮件帐户，并从那里发送电子邮件，以达到最高的真实性。

另一种计策是将电子邮件与短信网络钓鱼（称为短信网络钓鱼或短信钓鱼）或语音网络钓鱼（称为语音钓鱼）结合起来。例如，电子邮件可能没有附上发票，而是指示 Jack 拨打 XYZ Systems 应付账款部门的电话，而这个电话的接听人就是欺诈者。