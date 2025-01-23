应用程序安全状况管理 (ASPM) 是一种网络安全方法，专注于保护应用程序在整个应用程序生命周期中免受安全威胁。
它帮助安全和开发团队持续监控、评估并提升自定义企业应用程序的安全状况，以防止数据泄露、保护敏感信息，并保持对法规标准的合规性。
ASPM 工具是全面网络安全计划的一部分。它们使企业能够实施动态安全控制，帮助维持强大的应用程序安全状况，并更有效地识别和降低业务风险。
ASPM 解决方案对于解决现代计算环境中的应用程序安全问题至关重要。
过去，企业依靠应用程序安全测试 (AST) 来维护应用程序生态系统的安全。仅靠 AST 解决方案可以保护具有专有代码和较长发布周期的单体应用程序。然而，软件开发自那时以来已经发生了显著变化。
许多现代应用程序使用开源依赖项、应用程序编程接口 (API)、微服务、容器以及基础设施即代码 (IaC)。这些工具通常各自独立运行，即相互之间孤立无关，这可能导致团队难以协调扫描、整合发现结果以及高效地解决安全问题。企业也越来越多地转向敏捷和 DevOps 开发实践，这加快了发布周期，从每月一次缩短到每周一次、每天一次，甚至每天多次。
此外，应用程序通常会向用户暴露 API 端点。连同应用程序堆栈中的其他组件一起，暴露的端点会扩大恶意行为者的攻击面。
综合各种因素来看，在现代，AppSec 已经成为一项复杂的任务。
ASPM 解决方案旨在满足现代应用程序及其开发的安全需求，并弥合在同一环境中运行的不同测试和开发工具之间的差距。如果没有 ASPM，企业级应用生态系统中众多组件的多样性可能会引入障碍和安全漏洞。
ASPM 为企业提供一种系统性的整体网络应用程序安全方法，可与开发和运营流程无缝集成，并为 IT 团队提供完整应用程序堆栈的统一视图。
ASPM 策略通常由先进的 AppSec 平台实现自动化。然而，为了实现全面的可见性和安全覆盖，ASPM 工具必须提供 AST 和流水线安全（或软件供应链安全）功能，以及能够与其他开发和安全工具集成的能力。
ASPM 平台可以为企业提供：
ASPM 平台汇总网络中各类安全扫描的结果，以识别软件漏洞、存在风险的依赖项以及配置错误。一些扫描提供商提供 ASPM 功能，以增强企业自身的扫描工具。然而，许多 ASPM 解决方案能够兼容任何扫描工具，并统一来自多个来源的结果，无论供应商发生变更或采用新技术。
ASPM 工具使用持续的实时监控来识别出现的安全问题。这有助于组织了解其应用安全状况，并实现动态风险管理。
ASPM 工具随后可以汇总并评估安全威胁，以关联扫描结果；评估其对组织安全状况的潜在影响；并根据严重性、可利用性和业务影响进行分级处理（这一过程称为基于风险的评分）。
ASPM 工具使用持续的监控功能来帮助企业保持对行业法规和安全框架的合规性，而无需承担手动审计的负担。它们提供详细的报告和审计跟踪，使安全和合规团队能够跟踪对安全框架和行业特定标准（例如 HIPAA）的遵守情况。
ASPM 解决方案没有向团队发出过多的安全警报，而是关联应用程序堆栈中的数据，以提供情境化的威胁情报并改进响应优先级策略。情境驱动的洞察分析使安全团队能够更清楚地了解每个漏洞（例如，它是否会影响高价值资产），从而更快地做出明智的决策。
ASPM 可以与持续整合/持续部署 (CI/CD) 管道整合，以帮助企业跟上快节奏的开发周期。ASPM 工具采用“左移”方法，在软件开发过程的早期阶段进行安全检查，因为此时问题通常更容易且成本更低地修复。
左移策略使企业能够在威胁到达生产环境之前进行处理，并将安全考量融入开发工作流。
ASPM 使组织能够评估其工具在软件开发生态系统中的采用情况、覆盖范围和重叠情况。这种评估有助于找出差距，消除冗余。
工具合理化还有助于企业跟踪每个工具所需的计算资源和财务资源。有了这些信息，组织可以更轻松地管理 IT 预算，并决定保留、淘汰或更换哪些工具。
AST 是一组传统应用程序安全解决方案的总称，可扫描软件应用程序以查找安全风险。
静态应用安全测试 (SAST) 采用“白匣”（内部聚焦）方法，在不运行程序的情况下扫描源代码库以查找已知漏洞。动态应用安全测试 (DAST) 采用“黑匣”（外部聚焦）方法，从外部在应用运行环境中进行测试，并通过模拟攻击模仿恶意行为者。
交互式应用安全测试 (IAST) 结合了 SAST 和 DAST 的元素，在应用服务器内的运行时分析应用（因此可以访问源代码），为开发人员提供更全面的安全问题视图。软件成分分析 (SCA) 侧重于识别应用程序中第三方组件和库中的漏洞。
AST 实践对于应用程序安全至关重要，它们使企业能够识别应用程序中的特定安全问题。然而，AST 方法通常是独立使用的，通常用于软件开发生命周期 (SDLC) 特定阶段的某一时间点评估。因此，AST 扫描只能提供对特定时间点、特定应用的特定问题的理解。
ASPM 结合了 AST 技术，但它提供了更广泛、更全面的方法。ASPM 为企业的整体安全状况提供洞察分析，并为长期提高应用程序安全性提供战略指导。ASPM 服务还旨在在整个应用生命周期以及不同工具和平台之间整合安全策略。
ASOC 通常被视为 ASPM 的前身，它整合并自动化各种安全策略、工具和工作流程，以优化应用安全运营。它主要关注关联来自多个来源的安全数据，以在漏洞进入生产管道之前提升威胁检测和修复能力。
ASOC 工具为企业提供了一个单一控制台的编排平台，可以与不同的安全工具集成并汇总安全警报。
与 ASOC 服务提供团队跨平台、生产前的数据汇总与关联工作流能力不同，ASPM 使团队能够在开发管道中进行实时、持续的监控和风险检测，并自动化修复工作流。因此，ASPM 代表了一种更广泛、更全面的应用程序安全方法。
ASPM 工具通常结合 ASOC 功能以及 DevSecOps 和可观测性实践，在应用初始设计阶段及其集成、测试、交付和部署过程中汇总应用数据并自动化应用特定的安全操作。
ASPM 和 CSPM 对于构建稳健的网络安全策略都至关重要，尤其是对于希望强化应用安全状况的组织。APSM 优先考虑跨环境软件应用程序的安全性，而 CSPM 是特定环境的，侧重于云基础设施的安全。
CPSM 是一种网络安全技术，它在多云和混合云环境及服务中统一风险识别与修复，包括基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 模型。它的工作原理是：
CSPM 工具为所有类型的云环境提供高级安全性，但它们通常不会扫描网络应用层（或任何本地部署基础设施）。
ASPM 工具汇总应用堆栈中来自不同安全扫描设备的安全数据，为开发人员提供全栈可观测性，并帮助团队实现端到端的安全状况自动化。然而，与 CSPM 工具不同，ASPM 工具本身不进行任何扫描；它们只是为现有的应用安全扫描器运行汇总工作流。
此外，ASPM 工具通常集成在软件开发生命周期中，而 CSPM 解决方案则与云管理和运维工具配合使用。
在现代软件开发中，应用程序和基础设施组件往往相互交织。如果没有 ASPM 的应用层安全汇总能力和 CPSM 的云基础设施扫描功能，团队可能不得不应对不断变化的数据孤岛，从而在网络安全覆盖中留下空白。
CNAPPs 结合云安全状况管理 (CSPM)、云工作量保护平台 (CWPP) 和基础设施即代码 (IaC) 扫描等功能，为容器提供运行时保护和漏洞扫描。它们还可以执行 Kubernetes 和网络策略，并保障与云部署及编排工具的安全集成。
借助 CNAPP，企业可以为生产环境中的云原生应用程序获得运行时可观测性和安全性。ASPM 工具同样提供精细化的可见性，但它们专注于保护基础设施的应用层，包括任何容器和 IaC 配置。
ASPM 还可以将应用程序安全功能与 CNAPP 的云安全覆盖范围相集成，以将功能扩展到本地部署基础设施。
选择正确的 ASPM 解决方案可以为企业提供：
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
通过网络安全咨询、云端和托管安全服务实现业务转型并有效管理风险。
使用人工智能驱动的网络安全解决方案提高安全团队的速度、准确性和工作效率。
无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备为您提供支持，助力企业建立强大的安全环境。 在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。