ASPM 解决方案对于解决现代计算环境中的应用程序安全问题至关重要。

过去，企业依靠应用程序安全测试 (AST) 来维护应用程序生态系统的安全。仅靠 AST 解决方案可以保护具有专有代码和较长发布周期的单体应用程序。然而，软件开发自那时以来已经发生了显著变化。

许多现代应用程序使用开源依赖项、应用程序编程接口 (API)、微服务、容器以及基础设施即代码 (IaC)。这些工具通常各自独立运行，即相互之间孤立无关，这可能导致团队难以协调扫描、整合发现结果以及高效地解决安全问题。企业也越来越多地转向敏捷和 DevOps 开发实践，这加快了发布周期，从每月一次缩短到每周一次、每天一次，甚至每天多次。

此外，应用程序通常会向用户暴露 API 端点。连同应用程序堆栈中的其他组件一起，暴露的端点会扩大恶意行为者的攻击面。

综合各种因素来看，在现代，AppSec 已经成为一项复杂的任务。

ASPM 解决方案旨在满足现代应用程序及其开发的安全需求，并弥合在同一环境中运行的不同测试和开发工具之间的差距。如果没有 ASPM，企业级应用生态系统中众多组件的多样性可能会引入障碍和安全漏洞。

ASPM 为企业提供一种系统性的整体网络应用程序安全方法，可与开发和运营流程无缝集成，并为 IT 团队提供完整应用程序堆栈的统一视图。