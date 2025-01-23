什么是应用程序安全状况管理 (ASPM)？

什么是应用程序安全状况管理 (ASPM)？

应用程序安全状况管理 (ASPM) 是一种网络安全方法，专注于保护应用程序在整个应用程序生命周期中免受安全威胁。

它帮助安全和开发团队持续监控、评估并提升自定义企业应用程序的安全状况，以防止数据泄露、保护敏感信息，并保持对法规标准的合规性。

ASPM 工具是全面网络安全计划的一部分。它们使企业能够实施动态安全控制，帮助维持强大的应用程序安全状况，并更有效地识别和降低业务风险。

为什么 ASPM 对应用程序安全 (AppSec) 很重要？

ASPM 解决方案对于解决现代计算环境中的应用程序安全问题至关重要。

过去，企业依靠应用程序安全测试 (AST) 来维护应用程序生态系统的安全。仅靠 AST 解决方案可以保护具有专有代码和较长发布周期的单体应用程序。然而，软件开发自那时以来已经发生了显著变化。

许多现代应用程序使用开源依赖项、应用程序编程接口 (API)、微服务容器以及基础设施即代码 (IaC)。这些工具通常各自独立运行，即相互之间孤立无关，这可能导致团队难以协调扫描、整合发现结果以及高效地解决安全问题。企业也越来越多地转向敏捷和 DevOps 开发实践，这加快了发布周期，从每月一次缩短到每周一次、每天一次，甚至每天多次。

此外，应用程序通常会向用户暴露 API 端点。连同应用程序堆栈中的其他组件一起，暴露的端点会扩大恶意行为者的攻击面

综合各种因素来看，在现代，AppSec 已经成为一项复杂的任务。

ASPM 解决方案旨在满足现代应用程序及其开发的安全需求，并弥合在同一环境中运行的不同测试和开发工具之间的差距。如果没有 ASPM，企业级应用生态系统中众多组件的多样性可能会引入障碍和安全漏洞。

ASPM 为企业提供一种系统性的整体网络应用程序安全方法，可与开发和运营流程无缝集成，并为 IT 团队提供完整应用程序堆栈的统一视图。

ASPM 解决方案的关键功能

ASPM 策略通常由先进的 AppSec 平台实现自动化。然而，为了实现全面的可见性和安全覆盖，ASPM 工具必须提供 AST 和流水线安全（或软件供应链安全）功能，以及能够与其他开发和安全工具集成的能力。

ASPM 平台可以为企业提供：

全栈可观测性

ASPM 解决方案可对整个应用程序堆栈提供广泛的可见性，涵盖本地部署、混合环境中的基础设施、代码、配置、权限、依赖项和漏洞。全面的可观测性可帮助开发团队消除安全盲点，主动识别和降低潜在的应用程序风险。

整合安全测试结果

ASPM 平台汇总网络中各类安全扫描的结果，以识别软件漏洞、存在风险的依赖项以及配置错误。一些扫描提供商提供 ASPM 功能，以增强企业自身的扫描工具。然而，许多 ASPM 解决方案能够兼容任何扫描工具，并统一来自多个来源的结果，无论供应商发生变更或采用新技术。

实时监控和风险评估

ASPM 工具使用持续的实时监控来识别出现的安全问题。这有助于组织了解其应用安全状况，并实现动态风险管理

ASPM 工具随后可以汇总并评估安全威胁，以关联扫描结果；评估其对组织安全状况的潜在影响；并根据严重性、可利用性和业务影响进行分级处理（这一过程称为基于风险的评分）。

自动化威胁检测和修复

ASPM 利用智能自动化技术，根据模式、行为和已建立的安全规则来识别威胁。它还提供自动建议并启动修复工作流程以快速解决问题，最大限度地缩短平均修复时间 (MTTR)。

例如，如果某次安全测试结果为负，高质量的 ASPM 工具会自动生成修复工单；如果该问题影响关键应用或服务，系统会自动升级处理，以优先修复。

合规监控和报告

ASPM 工具使用持续的监控功能来帮助企业保持对行业法规和安全框架的合规性，而无需承担手动审计的负担。它们提供详细的报告和审计跟踪，使安全和合规团队能够跟踪对安全框架和行业特定标准（例如 HIPAA）的遵守情况。

情境化警报

ASPM 解决方案没有向团队发出过多的安全警报，而是关联应用程序堆栈中的数据，以提供情境化的威胁情报并改进响应优先级策略。情境驱动的洞察分析使安全团队能够更清楚地了解每个漏洞（例如，它是否会影响高价值资产），从而更快地做出明智的决策。

DevOps 和 DevSecOps 整合

ASPM 可以与持续整合/持续部署 (CI/CD) 管道整合，以帮助企业跟上快节奏的开发周期。ASPM 工具采用“左移”方法，在软件开发过程的早期阶段进行安全检查，因为此时问题通常更容易且成本更低地修复。

左移策略使企业能够在威胁到达生产环境之前进行处理，并将安全考量融入开发工作流

工具合理化

ASPM 使组织能够评估其工具在软件开发生态系统中的采用情况、覆盖范围和重叠情况。这种评估有助于找出差距，消除冗余。

工具合理化还有助于企业跟踪每个工具所需的计算资源和财务资源。有了这些信息，组织可以更轻松地管理 IT 预算，并决定保留、淘汰或更换哪些工具。

AI 技术与 ASPM

Advanced 安全自动化工具和策略帮助企业更好地强化今天的复杂、庞大的 IT 架构。而人工智能 (AI) 已经改变了其中的每一个环节，包括 ASPM。

人工智能和机器学习 (ML) 技术能够显著增强 ASPM 的功能。ASPM 工具中基于 AI 的功能可以自动执行安全数据分析，以识别趋势和异常，因此团队可以在造成更大问题之前更好地预测和解决安全问题。

AI 驱动的 ASPM 解决方案还可以改进修复流程。利用在专有数据、安全风险和修复任务上训练的大语言模型 (LLM)，ASPM 工具可以生成可操作的洞察（按关键性优先排序），从而使安全人员能够更高效地处理漏洞。

ASPM 与应用程序安全测试 (AST)

AST 是一组传统应用程序安全解决方案的总称，可扫描软件应用程序以查找安全风险。

静态应用安全测试 (SAST) 采用“白匣”（内部聚焦）方法，在不运行程序的情况下扫描源代码库以查找已知漏洞。动态应用安全测试 (DAST) 采用“黑匣”（外部聚焦）方法，从外部在应用运行环境中进行测试，并通过模拟攻击模仿恶意行为者。

交互式应用安全测试 (IAST) 结合了 SAST 和 DAST 的元素，在应用服务器内的运行时分析应用（因此可以访问源代码），为开发人员提供更全面的安全问题视图。软件成分分析 (SCA) 侧重于识别应用程序中第三方组件和库中的漏洞。

AST 实践对于应用程序安全至关重要，它们使企业能够识别应用程序中的特定安全问题。然而，AST 方法通常是独立使用的，通常用于软件开发生命周期 (SDLC) 特定阶段的某一时间点评估。因此，AST 扫描只能提供对特定时间点、特定应用的特定问题的理解。

ASPM 结合了 AST 技术，但它提供了更广泛、更全面的方法。ASPM 为企业的整体安全状况提供洞察分析，并为长期提高应用程序安全性提供战略指导。ASPM 服务还旨在在整个应用生命周期以及不同工具和平台之间整合安全策略。

ASPM 与应用程序安全编排和关联 (ASOC)

ASOC 通常被视为 ASPM 的前身，它整合并自动化各种安全策略、工具和工作流程，以优化应用安全运营。它主要关注关联来自多个来源的安全数据，以在漏洞进入生产管道之前提升威胁检测和修复能力。

ASOC 工具为企业提供了一个单一控制台的编排平台，可以与不同的安全工具集成并汇总安全警报。

与 ASOC 服务提供团队跨平台、生产前的数据汇总与关联工作流能力不同，ASPM 使团队能够在开发管道中进行实时、持续的监控和风险检测，并自动化修复工作流。因此，ASPM 代表了一种更广泛、更全面的应用程序安全方法。

ASPM 工具通常结合 ASOC 功能以及 DevSecOps 和可观测性实践，在应用初始设计阶段及其集成、测试、交付和部署过程中汇总应用数据并自动化应用特定的安全操作。

APSM 与云态势安全管理 (CPSM)

ASPM 和 CSPM 对于构建稳健的网络安全策略都至关重要，尤其是对于希望强化应用安全状况的组织。APSM 优先考虑跨环境软件应用程序的安全性，而 CSPM 是特定环境的，侧重于云基础设施的安全。

CPSM 是一种网络安全技术，它在多云和混合云环境及服务中统一风险识别与修复，包括基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 模型。它的工作原理是：

  • 原生发现并编目组织的云资产
  • 持续监控它们是否符合既定的安全和合规框架
  • 帮助团队快速发现和修复安全威胁

CSPM 工具为所有类型的云环境提供高级安全性，但它们通常不会扫描网络应用层（或任何本地部署基础设施）。

ASPM 工具汇总应用堆栈中来自不同安全扫描设备的安全数据，为开发人员提供全栈可观测性，并帮助团队实现端到端的安全状况自动化。然而，与 CSPM 工具不同，ASPM 工具本身不进行任何扫描；它们只是为现有的应用安全扫描器运行汇总工作流。

此外，ASPM 工具通常集成在软件开发生命周期中，而 CSPM 解决方案则与云管理和运维工具配合使用。

在现代软件开发中，应用程序和基础设施组件往往相互交织。如果没有 ASPM 的应用层安全汇总能力和 CPSM 的云基础设施扫描功能，团队可能不得不应对不断变化的数据孤岛，从而在网络安全覆盖中留下空白。

ASPM 与云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 的对比

CNAPPs 结合云安全状况管理 (CSPM)、云工作量保护平台 (CWPP) 和基础设施即代码 (IaC) 扫描等功能，为容器提供运行时保护和漏洞扫描。它们还可以执行 Kubernetes 和网络策略，并保障与云部署及编排工具的安全集成。

借助 CNAPP，企业可以为生产环境中的云原生应用程序获得运行时可观测性和安全性。ASPM 工具同样提供精细化的可见性，但它们专注于保护基础设施的应用层，包括任何容器和 IaC 配置。

ASPM 还可以将应用程序安全功能与 CNAPP 的云安全覆盖范围相集成，以将功能扩展到本地部署基础设施

ASPM 的优势和用例

选择正确的 ASPM 解决方案可以为企业提供：

  • 最新库存。ASPM 工具可以自动对应用程序及其依赖项（包括库、配置文件、微服务、API、数据库、第三方服务和环境变量）进行编目，以建立基线和索引。动态库存管理功能有助于团队更好地了解架构的安全状况，并进行更准确的风险分析。
  • 提高事件响应速度。ASPM 通过自动化工作流（工单创建和升级）简化事件响应和修复过程，从而将网络中断降至最低并缩短 MTTR。
  • 应用程序弹性。通过使用自动化安全流程和持续的实时监控，ASPM 有助于在面对新出现的威胁时发挥最佳应用程序功能。ASPM 还使组织能够开发高质量的应用程序，从而抵御不断变化的安全威胁，降低未来发生数据泄露和系统故障的风险。
  • 更好的漂移意识。漂移是指当应用程序的代码或配置发生更改时出现的意外安全风险。ASPM 工具使用已建立的基线来测量偏差，并对应用程序架构实施版本控制，从而管理漂移。它们能够检测任何未经授权或意外的更改，以便及时解决问题偏差，并确保应用程序长期安全。
  • 数据驱动的可见性。ASPM 将所有 AppSec 程序和工具的安全发现整合到单一仪表板中，为团队提供关于代码、软件组件、API 及安全流程中漏洞的实时数据。增强的从代码到云的可见性使团队能够在安全威胁升级或影响用户体验之前予以解决。
  • 增强安全性和优化运营。ASPM 将应用安全置于 DevOps 战略的核心位置。强大的 ASPM 实践会侧重于安全代码，以获得更高质量的应用程序。更强的安全性可加速检测，阻止攻击，并为创新赢得更多时间。
  • 安全和开发团队之间的无缝协作。ASPM 将安全扫描和威胁缓解融入工作流中。这使得开发人员能够从安全团队获得及时反馈，并加快安全的软件发布。
  • 简化可扩展性。由于 ASPM 平台可以对 CI/CD 管道中的应用程序自动执行安全检查和威胁解决流程，因此组织可以随着网络的发展而更轻松地扩展其安全状况。
  • 更好的 API 安全。ASPM 通过提供内部、外部和第三方 API 的完整库存（包括已知和未知端点）来增强 API 安全。持续的 API 发现确保在新增 API 或现有 API 发生变更时，库存能够自动更新。这有助于安全团队随时了解最新数据。
