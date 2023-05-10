IPS 解决方案从入侵检测系统 (IDS) 发展而来，用于检测并向安全团队报告威胁。IPS 具有与 IDS 相同的威胁检测和报告功能，以及自动威胁防御能力，因此有时被称为“入侵检测和防御系统” (IDPS)。

由于 IPS 可以直接阻止恶意流量，因此可以减轻安全团队和安全运营中心 (SOC) 的工作量，让他们能够专注于更复杂的威胁。IPS 可以阻止合法用户的未经授权操作，从而帮助执行网络安全策略，并且支持合规工作。例如，IPS 可满足支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 对入侵检测措施的要求。