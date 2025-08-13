网络弹性是一个将业务连续性、信息系统安全性和组织弹性结合起来的概念。它描述了在遭遇网络攻击、自然灾害或经济衰退等具有挑战性的网络事件时仍能继续实现预期结果的能力。换句话说，信息安全熟练程度和弹性的衡量水平会影响组织在几乎没有停机时间的情况下继续业务运营的能力。

现代网络威胁带来了新的挑战，创造了一种仅靠传统安全措施不足以应对的环境。组织面临使用先进技术和手段制造破坏的复杂对手。威胁参与者和黑客越来越多地利用人类的弱点和系统的弱点，而不是依赖传统的自动攻击方法。

根据 2025 年数据泄露成本报告（由 IBM 与 Ponemon Institute 发布），尽管全球平均泄露成本下降至 444 万美元，但美国组织在每起事件中造成的经济损失却创下历史新高，达到 1,022 万美元。尽管面临这些成本，49% 的遭遇数据泄露的组织计划增加安全投资。