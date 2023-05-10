威胁参与者通常以大型组织为目标；因为这些组织拥有更多资金和更多敏感数据，可以提供最大的潜在回报。

然而，近年来，由于安全系统相对较弱，中小型企业 (SMB) 也成为威胁参与者的常见目标。事实上，针对小型企业的网络犯罪率不断上升，FBI 最近对此表示了担忧，并表示仅 2021 年，小型企业因网络攻击就损失了 69 亿美元，比上一年增加了 64%（ibm.com 外部链接）。

另外，威胁参与者越来越多地以个人和家庭为目标，即使金额较小也依然发动攻击。例如，他们可能闯入家庭网络和计算机系统来窃取个人身份信息、密码和其他潜在有价值的敏感数据。事实上，目前的估计表明，三分之一拥有电脑的美国家庭感染了恶意软件（ibm.com 外部链接）。

威胁参与者会发动无差别攻击。虽然他们倾向于寻找最有价值或最有意义的目标，但他们也会利用任何网络安全弱点，无论他们在哪里找到它，从而使威胁态势变得越来越代价高昂和复杂。