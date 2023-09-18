当今的开发人员工作速度都很快，他们通常每天会多次更新特定的代码区段，而无法全面的了解整个代码库。同时，他们严重依赖第三方组件和开源组件，且经常难以与安全团队开展有效合作。此外，他们中的大多数人还致力于开发日益复杂的应用程序，其中附带众多功能、库和依赖项，同时还需管理不断演变的网络安全威胁。

如此一来，安全漏洞的表面积便会不断加大，从而加剧了编写安全代码和保护敏感信息免遭数据泄露的难度。开发人员亟需在工作时能对潜在漏洞进行测试的方法，同时又不影响他们的工作效率。

DAST 可通过自动运行安全测试流程来帮助实现这一目标。它的工作原理是模仿现实黑客的操作，以便从外部发现正在运行的应用程序中的潜在漏洞。DAST 允许开发人员测试其代码，并在其上线之前了解它对整体应用程序安全性有何影响；同时，它还善于查明安全问题，如身份验证错误和代码漏洞，而此类问题常会被其他测试方法（如，软件组成分析 (SCA)）遗漏。

现代 DAST（见下文）工具还可无缝集成到 DevOps 与 CI/CD 管道中，以便为开发的所有阶段（包括应用程序开发工作流程的早期阶段）提供接口。

构建与部署集成是 DevOps 团队通常会在 DevOps/DevSecOps 环境中采用 DAST 的原因之一，且会作为“左移”方法的其中一部分。在此方法中，测试会在软件开发生命周期 (SDLC) 的早期阶段进行，以便实现更经济且更省时的修复。DAST 工具可增强的其他 DevOps 原则包括：优先考虑自动化、协作和持续反馈，以便开发人员和安全团队能在不影响安全性的情况下保持敏捷和高效。