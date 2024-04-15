什么是电子邮件安全？

发布日期：2024 年 4 月 18 日
撰稿人：Amanda Downie、Teaganne Finn
什么是电子邮件安全？

电子邮件安全是确保敏感电子邮件通信保密、安全并免受潜在网络安全威胁的实践。对于任何想要防止未经授权访问其电子邮件通信的组织来说，这是一项重要的保障措施，如果没有电子邮件安全性，可能会导致数据泄露恶意内容的传播。
为什么电子邮件安全很重要？

组织的电子邮件是网络攻击网络钓鱼攻击、恶意软件和商业电子邮件泄露的最大目标之一，因此有效的电子邮件安全计划至关重要。除了实施技术来帮助防范威胁之外，组织还必须培训员工并学习如何保护电子邮件帐户和社交媒体内容等资产免受网络犯罪分子的侵害。

通过制定电子邮件安全计划，企业可以了解安全电子邮件与恶意电子邮件的区别，保护敏感信息不落入黑客之手。安全的电子邮件系统可防范电子邮件攻击，并可减少由钓鱼电子邮件、诈骗或数据丢失等威胁造成的代价高昂的停机，这些威胁可能会危及组织的网络基础设施

电子邮件是组织沟通和日常运营的基础。尽管技术发展迅速，但电子邮件服务仍然至关重要，对于组织而言，拥有强大的电子邮件安全系统从未像现在这样重要。电子邮件安全策略提供必要的实时防护，以确保您敏感数据的安全和受保护。人工智能驱动且基于自动化的安全网关是更新、更具技术前沿性的电子邮件安全措施。
电子邮件安全的优势

拥有强大的电子邮件保护有助于使您的组织及其人员免受外部漏洞的侵害。这些安全措施是威胁防护的关键，并为未来提供强大的安全策略。

 增加保护

拥有电子邮件安全可以保护组织免受网络钓鱼和欺骗等网络威胁，并有助于在任何有害的计算机病毒接管系统之前发现风险。

 更好的预防

电子邮件安全解决方案（如电子邮件加密和防病毒软件）可保护和防止机密信息泄露。信息可以来自所有不同的端点，包括电子邮件附件和垃圾邮件。

 加强保障措施

值得信赖的安全服务可以为组织的敏感信息提供重要的保护。安全意识培训可以教员工如何使用垃圾邮件过滤、强密码和防火墙保护等工具保护他们的个人电子邮件。

 提升生产力

通过遏制电子邮件安全威胁，组织可以减少潜在的干扰，减少花在电子邮件内容上的时间，而将更多的时间花在发展业务上。
电子邮件威胁的类型

电子邮件攻击可以有多种形式。但重要的是要记住它们都有相同的险恶意图，并要积极主动地了解存在的电子邮件威胁类型。以下是一些最常见的攻击类型：

社会工程攻击

对人们进行心理操纵，使其在不知不觉中损害自己的信息安全是最常见的攻击媒介之一。

网络钓鱼

网络钓鱼骗局使用欺诈性电子邮件、短信、社交媒体内容或网站来诱骗用户共享凭证或下载恶意软件。

鱼叉式网络钓鱼

这种形式的网络钓鱼通过个性化电子邮件直接针对个人或组织。

鲸鱼网络钓鱼

这种形式的网络钓鱼针对的是公司高层管理人员，攻击者会向收件人发送精心编写的消息，以操纵收件人泄露敏感信息。这些通信者可以通过电子邮件、短信或电话的形式出现。

恶意电子邮件附件

这种形式的恶意软件针对伪装成文档、语音邮件、传真、PDF 和其他此类文件的电子邮件附件。这些黑客使用不同的策略，例如恐惧、紧迫感和好奇心。

勒索软件

此类恶意软件会加密文件，旨在阻止受害者访问系统，直到受害者支付一定数量的金钱。

欺骗

欺骗是指攻击者使用虚假发件人地址伪造电子邮件并伪装成合法邮件。

假冒

网络罪犯伪装成可信发件人，以获取资金或数据。一个例子是商业电子邮件入侵，即黑客冒充员工试图从组织中窃取信息。
电子邮件安全最佳实践

电子邮件威胁形势在不断变化，但一些最佳实践保持不变。组织必须在威胁情报方面获得更多积累，并积极主动地应对高级威胁。

使用集成方法

寻找一款全面的电子邮件安全软件，为应用程序、设备、电子邮件和云网络提供保护。攻击者通过许多不同的平台攻击电子邮件服务器，您的组织需要做好准备。

教育员工

对员工进行电子邮件安全最佳实践培训，例如识别网络钓鱼企图或欺骗电子邮件，以及为他们的设备和帐户创建强密码。

确保电子邮件网关的安全

此最佳实践属于安全策略，但其特别重要。该软件是一款电子邮件安全产品，使用分析和机器学习来保护和阻止网络钓鱼或诈骗电子邮件。
电子邮件安全策略

组织需要一套强大的规则来管理用户如何通过传入和传出电子邮件进行交互。这些策略可能会有所不同，但最常见的包括多重身份验证 (MFA)、电子邮件加密、电子邮件附件、数据保留和定期软件更新。

其他重要的电子邮件安全协议包括发件人策略框架 (SPF)、域密钥识别邮件 (DKIM) 和基于域的消息认证、报告和一致性 (DMARC)。这些协议通常使用其缩写称呼，比较复杂，在实施其中一项或全部三项之前需要仔细注意。

SPF

此电子邮件身份验证标准为您的 DNS 服务器增加了一层保护。它可创建授权发件人列表，防止域名欺骗。

DKIM

这是一种电子邮件安全协议，它使用公钥加密来创建真实的数字签名，并确保没有人在传输过程中更改电子邮件。

DMARC

该协议旨在保护域，并且是对 SPF 和 DKIM 测试结果做出反应的协调协议。DMARC 策略会根据组织的需求而变化。
