电子邮件攻击可以有多种形式。但重要的是要记住它们都有相同的险恶意图，并要积极主动地了解存在的电子邮件威胁类型。以下是一些最常见的攻击类型：

社会工程攻击

对人们进行心理操纵，使其在不知不觉中损害自己的信息安全是最常见的攻击媒介之一。

网络钓鱼

网络钓鱼骗局使用欺诈性电子邮件、短信、社交媒体内容或网站来诱骗用户共享凭证或下载恶意软件。

鱼叉式网络钓鱼

这种形式的网络钓鱼通过个性化电子邮件直接针对个人或组织。

鲸鱼网络钓鱼

这种形式的网络钓鱼针对的是公司高层管理人员，攻击者会向收件人发送精心编写的消息，以操纵收件人泄露敏感信息。这些通信者可以通过电子邮件、短信或电话的形式出现。

恶意电子邮件附件

这种形式的恶意软件针对伪装成文档、语音邮件、传真、PDF 和其他此类文件的电子邮件附件。这些黑客使用不同的策略，例如恐惧、紧迫感和好奇心。

勒索软件

此类恶意软件会加密文件，旨在阻止受害者访问系统，直到受害者支付一定数量的金钱。

欺骗

欺骗是指攻击者使用虚假发件人地址伪造电子邮件并伪装成合法邮件。

假冒

网络罪犯伪装成可信发件人，以获取资金或数据。一个例子是商业电子邮件入侵，即黑客冒充员工试图从组织中窃取信息。