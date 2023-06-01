IT 安全的范围很广，且通常涉及各种技术和安全解决方案。它们可共同解决数字设备、计算机网络、服务器、数据库和软件应用程序中的漏洞。

最常提到的 IT 安全示例包括数字安全领域，如端点安全、云安全、网络安全和应用程序安全。但 IT 安全还包括保护容纳数据和 IT 资产的建筑物和设备所需的物理安全措施，例如锁、身份证件、监控摄像头。

IT 安全经常与网络安全相混淆，后者范围较窄，在技术上属于 IT 安全的其中一部分。网络安全主要侧重于保护组织免受勒索软件、恶意软件和网络钓鱼诈骗等数字攻击。而 IT 安全服务于组织的整个技术基础架构包括硬件系统、软件应用程序和端点例如笔记本电脑和移动设备。IT 安全还可保护公司网络及其各种组件；例如，物理数据中心和基于云的数据中心。