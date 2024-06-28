在组织的身份和访问管理系统 (IAM) 中，身份验证和授权是相关但又不同的流程。身份验证可验证用户的身份。授权赋予用户访问系统资源的正确级别。

身份验证过程依赖于用户出示的凭据，如密码或指纹扫描，以证明其身份。

授权过程依赖于用户权限，这些权限规定了每个用户在特定资源或网络中可以做什么。例如，文件系统中的权限可以决定用户能否创建、读取、更新或删除文件。

身份验证和授权流程既适用于人类用户，也适用于非人类用户，如设备、自动化工作负载和网络应用程序。一个 IAM 系统可以同时处理身份验证和授权，也可以由不同的系统协同处理。

认证通常是授权的先决条件。系统必须先知道用户是谁，才能允许该用户访问任何内容。

黑客劫持有效用户账户并滥用其访问权限的基于身份的攻击正在增加。根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index，这些攻击是威胁行为者潜入网络的最常见方式，占所有网络攻击的 30%。

身份验证和授权相互配合，可实施安全的访问控制，防止数据泄露。强大的身份验证程序使黑客更难接管用户账户。强授权限制了黑客对这些账户的破坏。