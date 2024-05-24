根据 IBM 的 2022 年数据泄露成本报告，全球平均数据泄露成本为 435 万美元；美国平均数据泄露成本超过其两倍，为 944 万美元。报告中接受调查的组织中有百分之八十三 (83)% 经历过不止一次数据泄露。

各种规模和类型的组织都容易遭受数据泄露，包括大型和小型企业、上市公司和私营公司、联邦、州和地方政府以及非营利组织。但数据泄露的后果对于医疗保健、金融和公共部门等领域的组织来说尤其严重。这些公司所处理数据（政府机密、患者健康信息、银行帐号和登录凭证）的价值以及这些组织在发生数据泄露时面临的严格监管罚款和处罚，使得它们的数据泄露成本更高。例如，根据 IBM 报告，医疗保健数据泄露的平均成本为 1010 万美元，是超过所有数据泄露平均成本的两倍。

数据泄露成本由多种因素产生，其中一些因素比其他因素更令人惊讶。由此造成的业务、收入和客户损失使数据泄露受害者平均损失 142 万美元。但检测和遏制泄露行为的成本稍高一些，平均为 144 万美元。数据泄露受害者平均损失 149 万美元，其中包括从罚款、和解费、律师费到报告费用以及为受影响客户提供免费信用监控等在内的泄露后费用。数据泄露报告要求可能代价特别高昂且耗时。