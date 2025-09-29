安全性控制是为了保护对组织重要的、各种形式的数据和基础架构而实施的参数。用于避免、检测、消解或最大限度降低实物财产、信息、计算机系统或其他资产的安全风险的任何类型的保障措施或对策，都被视为安全性控制。

鉴于网络攻击的频次不断增长，数据安全性控制如今比以往任何时候都更加重要。马里兰大学克拉克学院的一项研究表明，美国现在平均每 39 秒就会发生一次网络安全攻击，每年影响三分之一的美国人；其中 43% 的攻击针对小型企业。2021 年 3 月至 2022 年 3 月期间，美国数据泄露的平均成本为 944 万美元。

与此同时，数据隐私法规不断加强，企业必须加强其数据保护政策，否则将面临潜在的罚款。去年，欧盟实施了严格的《通用数据保护条例》(GDPR) 规则。在美国，加利福尼亚州的《消费者隐私法》将于 2020 年 1 月 1 日生效，其他几个州目前正在考虑采取类似措施。

这些法规通常会对不符合要求的公司进行严厉处罚。例如，Facebook 最近报告称，由于数据保护政策方面的缺陷导致多起数据泄露，预计美国联邦贸易委员会将对其处以超过 30 亿美元的罚款。