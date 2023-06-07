虽然数据泄漏、数据违规和数据渗漏经常互换使用，但它们的概念不同（如相关）。

数据泄露是指意外暴露敏感数据。技术安全漏洞或程序安全错误都可能导致数据泄漏。

数据违规是指导致未经授权访问机密或敏感信息的任何安全事件，即不应访问敏感数据的人员可以访问敏感数据。

数据渗漏是一种窃取数据的离散行为。所有数据渗漏都需要数据泄漏或数据违规，但并非所有数据泄漏或数据违规都会导致数据渗漏。例如，威胁行为者可以选择将数据加密作为勒索软件攻击的一部分，或者使用它来劫持高管的电子邮件帐户。在数据被复制或移动到攻击者控制的某其他存储设备之前，不能构成数据渗漏。

它们之间的区别很重要。在 Google 搜索“数据渗漏成本”通常会显示有关数据泄露成本的常见信息，但不会显示太多有关数据渗漏成本的信息。这通常包括支付大笔赎金以防止数据出售或发布渗漏数据，以及进一步支付赎金以防止可能的后续攻击。