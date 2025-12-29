在数据发现过程中，数据专业人员从组织的数据库、应用程序、内部文件及其他存储库中识别并提取原始数据。他们通过称为数据画像的流程，检查数据的特征、格式、血缘关系、质量及潜在用途，为成功的数据摄取构建基础。数据发现过程中获得的洞见可用于指导并优化市场营销策略、客户体验和供应链运营等领域的商业决策。

探索性数据分析 (EDA) 是广泛采用的数据发现方法。EDA 通过部署统计方法和算法来调查数据集并总结其主要特征。这些发现帮助数据科学家确定如何最佳处理数据源以获得有价值的洞见。

除了帮助组织识别和利用所有数据源外，数据发现还能增强数据安全性、提高数据准确性，并支持遵守特定数据隐私法规。当结合人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术时，它能使组织对其数据资产拥有更强的可见性和控制力。