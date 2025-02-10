制定数据策略的第一步是清楚地了解整个组织的业务目标。高级管理层领导和业务部门的利益相关者通常会共同确定目标，并深入了解如何使用数据来帮助他们实现这些目标。

对目标进行充分讨论后，组织将选择数据策略重点关注的具体用例。例如，组织可能希望专注于使用数据流程来降低供应链成本，自动应对风险和合规挑战，或更好地了解不断变化的客户需求。

然后，IT 专业人员可以权衡组织可能需要使用哪些工具和技术来帮助实现这些结果。